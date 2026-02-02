Las lluvias y las fuertes brisas no cesan en el Caribe colombiano por el frente frío que se registra, lo que hace que el clima se desestabilice, ocasionando también hasta olas de 4 metros de altura. En Barranquilla y el Atlántico, se encuentran en máxima alerta y piden a las comunidades tener precaución para evitar situaciones que lamentar.

Son varias las situaciones que se han registrado, pues un techo cayó sobre un vehículo en el norte de Barranquilla.

La periodista Érika Fontalvo dijo por su cuenta de X: “Por segundo día consecutivo, Barranquilla amanece bajo los efectos de los frentes fríos procedentes de Norteamérica, que causan intensas lluvias y fuertes vientos en el Caribe colombiano. Se reportan emergencias en buena parte de la región. Máxima precaución, piden autoridades”.

El concejal Mauricio Villafañez también se pronunció: “Ante las lluvias que se han presentado en Barranquilla y el Atlántico, es importante que la ciudadanía se mantenga informada y siga las recomendaciones de las autoridades competentes. La prevención y el autocuidado son clave en estos momentos”.

Entretanto, en Córdoba, son más de 10.000 los afectados por estas torrenciales lluvias que se han venido presentando. Las autoridades se encuentran en contingencia y piden prudencia a las comunidades.

El gobernador Erasmo Zuleta hizo un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro para poder atender esta grave situación. “El gobernador @ErasmoZB hace un llamado urgente a los alcaldes municipales para que, en articulación con los organismos de socorro, avancen en la evacuación preventiva de las familias que hoy se encuentran en riesgo, en medio de la situación de emergencia", precisaron desde la Gobernación.

Algunas recomendaciones son:

• A los municipios, impartir directrices necesarias para proteger a la población.

• Evitar transitar cerca de las riberas del río.

• No realizar actividades recreativas, de pesca ni transporte fluvial.

• Atender las indicaciones de las autoridades.

En varias imágenes, se logra ver la magnitud de las emergencias que se registran en esta zona de Córdoba.

En Cartagena, quedó destruido el embarcadero de Playa Blanca debido al fuerte oleaje; así lo dio a conocer el alcalde Dumek Turbay por su cuenta de X, precisando que el contratista asumirá los daños causados por la naturaleza.

“Así de fuerte es el mar de leva generado por el frente frío que impacta a #Cartagena por estos días, que arrasó con la plataforma de madera del embarcadero de #PlayaBlanca. No obstante, el contratista asumirá su reposición una vez las condiciones climáticas lo permitan. Cabe aclarar que la estabilidad del muelle se mantiene, ya que es una estructura sólida hincada o fijada en pilotes a gran profundidad, lo cual proporciona resistencia aún para condiciones climáticas extremas“, agregó.

En Santa Marta, Magdalena, se hundieron varias embarcaciones; así lo reportaron por la misma red social antes mencionada.