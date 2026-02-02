Las lluvias y las fuertes brisas no cesan en el Caribe colombiano por el frente frío que se registra, lo que hace que el clima se desestabilice, ocasionando también hasta olas de 4 metros de altura. En Barranquilla y el Atlántico, se encuentran en máxima alerta y piden a las comunidades tener precaución para evitar situaciones que lamentar.
Son varias las situaciones que se han registrado, pues un techo cayó sobre un vehículo en el norte de Barranquilla.
🚨 EMERGENCIA EN BARRANQUILLA— ¡𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐘𝐚! 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐚𝐧𝐪𝐮𝐢𝐥𝐥𝐚 (@noticiasyabq) February 2, 2026
Producto de las fuertes lluvias de este lunes, se registró la caída del techo de un edificio sobre un vehículo en la carrera 51 con calle 80, al norte de la ciudad. 🏗️🚗
Afortunadamente, hasta el momento las autoridades no reportan personas… pic.twitter.com/scjIDsmGuu
La periodista Érika Fontalvo dijo por su cuenta de X: “Por segundo día consecutivo, Barranquilla amanece bajo los efectos de los frentes fríos procedentes de Norteamérica, que causan intensas lluvias y fuertes vientos en el Caribe colombiano. Se reportan emergencias en buena parte de la región. Máxima precaución, piden autoridades”.
Por segundo día consecutivo, Barranquilla amanece bajo los efectos de los frentes fríos procedentes de Norteamérica, que causan intensas lluvias y fuertes vientos en el Caribe colombiano. Se reportan emergencias en buena parte de la región.— Erika Fontalvo (@ErikaFontalvo) February 2, 2026
Máxima precaución, piden autoridades. pic.twitter.com/m6zyTGduay
El concejal Mauricio Villafañez también se pronunció: “Ante las lluvias que se han presentado en Barranquilla y el Atlántico, es importante que la ciudadanía se mantenga informada y siga las recomendaciones de las autoridades competentes. La prevención y el autocuidado son clave en estos momentos”.
🌧️ Ante las lluvias que se han presentado en Barranquilla y el Atlántico, es importante que la ciudadanía se mantenga informada y siga las recomendaciones de las autoridades competentes.— Mauricio Villafañez Jabba (@mauvillafanez) February 2, 2026
👉🏼La prevención y el autocuidado son clave en estos momentos. pic.twitter.com/mfTmL9mcN6
Entretanto, en Córdoba, son más de 10.000 los afectados por estas torrenciales lluvias que se han venido presentando. Las autoridades se encuentran en contingencia y piden prudencia a las comunidades.
El gobernador Erasmo Zuleta hizo un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro para poder atender esta grave situación. “El gobernador @ErasmoZB hace un llamado urgente a los alcaldes municipales para que, en articulación con los organismos de socorro, avancen en la evacuación preventiva de las familias que hoy se encuentran en riesgo, en medio de la situación de emergencia", precisaron desde la Gobernación.
Algunas recomendaciones son:
• A los municipios, impartir directrices necesarias para proteger a la población.
• Evitar transitar cerca de las riberas del río.
• No realizar actividades recreativas, de pesca ni transporte fluvial.
• Atender las indicaciones de las autoridades.
#EsNoticia El gobernador @ErasmoZB hace un llamado urgente a los alcaldes municipales para que, en articulación con los organismos de socorro, avancen en la evacuación preventiva de las familias que hoy se encuentran en riesgo, en medio de la situación de emergencia. pic.twitter.com/1vyF0V0OgZ— Gobernación de Córdoba (@GobCordoba_) February 2, 2026
¡Insólito! Valle de San Juan tiene maquinaria amarilla para atender emergencias pero por las mismas lluvias nos las pueden usar.— La Voz del Pueblo 920 AM Ibagué (@vozdelpueblo920) February 2, 2026
El alcalde Anderson Bonilla puntualizó, que hay vías donde tienen paso restringido a un solo carril para movilizarse. pic.twitter.com/jdDBytmac2
En varias imágenes, se logra ver la magnitud de las emergencias que se registran en esta zona de Córdoba.
Así está la situación en varios municipios del departamento de Córdoba, por las fuertes lluvias que no cesan en el Caribe colombiano.— EmiAtlantico (@AtlanticoEmi) February 2, 2026
Fotos cortesía: el Bijagueño en Facebook. pic.twitter.com/uTkrtm0sr8
En Cartagena, quedó destruido el embarcadero de Playa Blanca debido al fuerte oleaje; así lo dio a conocer el alcalde Dumek Turbay por su cuenta de X, precisando que el contratista asumirá los daños causados por la naturaleza.
“Así de fuerte es el mar de leva generado por el frente frío que impacta a #Cartagena por estos días, que arrasó con la plataforma de madera del embarcadero de #PlayaBlanca. No obstante, el contratista asumirá su reposición una vez las condiciones climáticas lo permitan. Cabe aclarar que la estabilidad del muelle se mantiene, ya que es una estructura sólida hincada o fijada en pilotes a gran profundidad, lo cual proporciona resistencia aún para condiciones climáticas extremas“, agregó.
Así de fuerte es el mar de leva generado por el frente frío que impacta a #Cartagena por estos días, que arrasó con la plataforma de madera del embarcadero de #PlayaBlanca. No obstante, el contratista asumirá su reposición una vez las condiciones climáticas lo permitan.— Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) February 2, 2026
Cabe… pic.twitter.com/7ufeoUwIrT
En Santa Marta, Magdalena, se hundieron varias embarcaciones; así lo reportaron por la misma red social antes mencionada.
Estragos por las lluvias en Santa Marta, embarcaciones hundidas, familias afectadas. pic.twitter.com/aj860a4TIZ— Honorio Henriquez 🇨🇴 (@honohenriquez) February 2, 2026