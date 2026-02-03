Nación

Lluvias en Barranquilla: se reportan emergencias por temporada invernal

Las autoridades locales continúan atendiendo los reportes derivados de las lluvias.

Danna Valeria Figueroa Rueda

3 de febrero de 2026, 11:18 p. m.
Lluvias en Barranquilla. Foto: Getty Images

Las lluvias que se han intensificado en distintas regiones de Colombia siguen dejando afectaciones visibles en la vida diaria de las ciudades. Desde el pasado lunes 2 de febrero, Barranquilla amaneció con nuevas emergencias asociadas a las precipitaciones provocadas por un frente frío que atraviesa gran parte de la región Caribe.

En la capital del Atlántico, dos hechos registrados en horas de la mañana evidenciaron el impacto de las lluvias en la movilidad y en la infraestructura urbana.

En el norte de la ciudad, un bus de servicio público quedó varado luego de caer en un cráter que ocultaba el arroyo que cruza la carrera 51 con calle 85. El vehículo transportaba a decenas de pasajeros, quienes debieron ser evacuados por el conductor ante la imposibilidad de continuar el recorrido.

De acuerdo con el relato del chofer a Caracol Radio, no había señalización que advirtiera sobre la presencia del hueco, lo que impidió anticipar el riesgo. Tras quedar atrapado, el conductor ayudó a bajar a los usuarios por la puerta delantera del bus. No se reportaron personas heridas y todos los pasajeros fueron ayudados para que estuvieran a salvo.

Barranquilla

Córdoba, en alerta máxima: lluvias e inundaciones llevan al departamento a la calamidad pública

Horas después, otra emergencia se presentó también en el norte de Barranquilla, en la carrera 50 con calle 80. En ese punto, una estructura metálica perteneciente a la entrada de un edificio colapsó y cayó sobre un vehículo que se encontraba estacionado.

El conductor del carro relató que, en un primer momento, no comprendía qué estaba ocurriendo hasta que se dio cuenta de que la estructura había cedido. Con ayuda de personas que se encontraban en el lugar, logró salir del carro sin sufrir lesiones.

Caribe colombiano, en alerta por fuertes oleajes causados por frente frío: en Cartagena prohibieron entrar a las playas

El paso del frente frío por la región Caribe ha sido señalado como el factor que ha desencadenado las lluvias registradas en Barranquilla en los últimos días. Este fenómeno ha provocado precipitaciones en distintos sectores de la ciudad, generando afectaciones puntuales como las emergencias reportadas en el norte de la capital del Atlántico durante la mañana de este lunes 2 de febrero.

