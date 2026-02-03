¿Por qué ocurre el fenómeno de La Niña? Estas son sus principales causas

El clima en Colombia parece no dar respiro, y muchos se preguntan qué hay detrás de las lluvias que no cesan. Detrás de los colapsos de tráfico en Bogotá o de las crecientes que generan preocupación en distintas regiones, se encuentra un motor climático conocido como el fenómeno de La Niña.

Aunque su nombre forma parte del vocabulario cotidiano, entender por qué ocurre requiere mirar hacia el océano Pacífico, donde un cambio en la temperatura del agua desencadena una reacción en cadena que termina afectando la vida de millones de personas en el país.

Según explicaciones del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), este fenómeno es un suceso natural de variabilidad climática. El proceso comienza con una disminución generalizada de la temperatura del mar, que se extiende desde el centro del océano Pacífico hasta las costas de Sudamérica.

Este enfriamiento provoca una alteración profunda en los patrones normales de precipitación y en la circulación de los vientos a nivel global. Para Colombia, esta configuración atmosférica se traduce en un incremento notable de las lluvias, especialmente en las regiones Caribe y Andina.

En la capital del país, el impacto de La Niña es bastante fuerte. El fenómeno provoca un aumento de las precipitaciones, lo que significa que llueve mucho más de lo habitual, tanto en las temporadas de invierno como en los meses que normalmente registran menos lluvias. Bajo este fenómeno, las condiciones atmosféricas se manifiestan en tormentas eléctricas, vendavales y granizo.

Estas circunstancias generan un entorno propicio para emergencias como movimientos en masa, caída de árboles e inundaciones que alteran la normalidad de la ciudad en sectores críticos.

Colombia atraviesa un episodio de lluvias tan persistentes que ha elevado el nivel de riesgo en gran parte del país. El más reciente reporte del Ideam es alarmante, pues señala que 636 municipios presentan algún tipo de alerta por deslizamientos.

De ese total, 165 municipios se encuentran en nivel rojo, el punto más crítico de la escala de riesgo, donde la saturación de los suelos representa un peligro latente para las comunidades y exige vigilancia constante por parte de las autoridades locales.

Antioquia lidera la lista con 40 municipios en alerta roja, seguido por Chocó con 16, y Nariño y Santander con 12 cada uno. En el Cauca se reportan 11 municipios en esta situación, mientras que Cundinamarca y Tolima registran nueve localidades bajo máxima advertencia.