Colombia tendrá una jornada marcada por abundante nubosidad, lluvias y posibles tormentas eléctricas en varias regiones del país. Los mayores acumulados de precipitación se esperan en sectores del Caribe, Pacífico, Andina, Orinoquia y Amazonia.

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Lluvias, tormentas eléctricas y alta humedad marcarán el clima en gran parte del país durante la jornada

En la región Caribe se prevé un cielo mayormente nublado, con lluvias desde la mañana en zonas cercanas al golfo de Urabá y sectores de departamentos como Bolívar, Sucre y Córdoba.

Durante la tarde y la noche, el pronóstico advierte tormentas eléctricas y precipitaciones más intensas en áreas de La Guajira, Magdalena y el norte de Cesar, además de lluvias en el litoral Caribe.

En la región Pacífica, el día estará dominado por nubosidad persistente y lluvias entre moderadas y fuertes, especialmente en zonas de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, con mayor intensidad en horas de la tarde y la noche, incluyendo actividad eléctrica sectorizada.

En la región Andina se anticipan lluvias intermitentes durante toda la jornada, con posibles tormentas eléctricas en sectores de Antioquia, Santander, Boyacá y Cundinamarca, mientras que en zonas de Tolima y Huila se prevén precipitaciones de menor intensidad.

En la Orinoquia, el pronóstico señala lluvias moderadas a fuertes en sectores de Meta, Arauca y Casanare, con alta nubosidad y actividad eléctrica en distintos momentos del día.

En la Amazonia también se esperan precipitaciones significativas, especialmente en zonas de Caquetá y Guaviare, además de lluvias moderadas en otras áreas del suroriente del país.

Las autoridades meteorológicas advierten, además, un aumento de la sensación térmica en el Caribe debido a la combinación de altas temperaturas y humedad, especialmente en zonas costeras y centros poblados del litoral.

En San Andrés y Providencia se prevén lluvias moderadas durante la jornada, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, con mayor probabilidad de precipitaciones en el área marítima del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Finalmente, el informe del Ideam descarta el ingreso de polvo del Sahara durante esta jornada, por lo que no se prevén afectaciones asociadas a este fenómeno atmosférico.

l pronóstico prevé cielos nublados, precipitaciones de variada intensidad y altas temperaturas en sectores de la región Caribe. Foto: Getty Images

Barranquilla, Cartagena, Bogotá y otras capitales tendrán un día pasado por agua

Las principales ciudades del país tendrán una jornada marcada por abundante nubosidad y lluvias de diversa intensidad.

Para Bogotá, el pronóstico indica una mañana con nubosidad variable y lluvias ligeras a moderadas, principalmente en Ciudad Bolívar y Usme.

Durante la tarde aumentará la nubosidad y se esperan lluvias moderadas a fuertes en esas mismas localidades, además de precipitaciones en sectores de Bosa, Kennedy y Puente Aranda.

En la noche podrían presentarse lloviznas ocasionales en zonas de Suba y Usaquén. La capital tendrá una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 20 °C.

En la costa Caribe, Barranquilla y Cartagena registrarán cielo mayormente nublado con precipitaciones ligeras a moderadas, especialmente durante la tarde y la noche, con temperaturas máximas de 33 °C y 32 °C, respectivamente.

En la región Andina, Bucaramanga será una de las ciudades con mayor probabilidad de lluvias fuertes y posibles tormentas eléctricas, mientras que Medellín tendrá lloviznas en la mañana y lluvias ligeras a moderadas durante la tarde y la noche.

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Tunja también permanecerá bajo cielo nublado, con precipitaciones ligeras a moderadas y una temperatura máxima de 18 °C.

En el suroccidente del país, Cali y Popayán presentarán condiciones similares, con cielo mayormente nublado y lluvias que se intensificarán durante las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 30 °C en Cali y los 27 °C en Popayán.