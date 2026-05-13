Así puede inscribirse a la Gran Feria de Vivienda del FNA este mayo 2026

Comprar casa o apartamento propio es el sueño de miles de familias colombianas. Para facilitar este camino, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció su nueva feria de vivienda denominada ‘Por Colombia’, un espacio donde se reúnen constructoras y asesores financieros para ofrecer opciones de crédito y subsidios en un solo lugar.

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Si está buscando vivienda de interés social (VIS) o proyectos de mayor valor (No VIS), este evento es la oportunidad ideal para recibir orientación personalizada y conocer las condiciones de financiación más flexibles del mercado.

¿Cuándo y dónde se realizará el evento?

La feria tendrá lugar en la ciudad de Bogotá durante tres días consecutivos. La atención será en jornada continua para que los interesados puedan asistir sin contratiempos.

Fechas: 22, 23 y 24 de mayo de 2026.

22, 23 y 24 de mayo de 2026. Lugar: Sede principal del FNA en Puente Aranda (Carrera 65 # 11 – 83, Bogotá).

Sede principal del FNA en Puente Aranda (Carrera 65 # 11 – 83, Bogotá). Horario: De 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Fondo Nacional del Ahorro. Foto: nicolás linares- semana

Durante estas jornadas, los ciudadanos podrán resolver dudas sobre sus ahorros, revisar los proyectos de vivienda disponibles y recibir acompañamiento directo de expertos.

Pasos para inscribirse

Aunque la entrada es totalmente gratuita, el FNA ha informado que la inscripción es obligatoria para organizar el ingreso y asegurar que cada persona reciba una atención de calidad. El proceso se realiza de forma virtual siguiendo estos pasos:

Ingrese al sitio web oficial: www.fna.gov.co. Busque la sección destacada como ‘Feria de Vivienda 2026’. Complete el formulario con sus datos básicos (nombre, correo y teléfono). Seleccione el día que planea asistir. Guarde el mensaje de confirmación que llegará a su correo, ya que deberá presentarlo al momento de entrar a la sede.

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¿Qué beneficios encontrará en la feria?

Asistir a la feria ‘Por Colombia’ le permitirá acceder a beneficios exclusivos que no siempre están disponibles en las oficinas tradicionales:

Asesoría inmediata sobre subsidios de vivienda vigentes.

vigentes. Información sobre créditos con tasas de interés competitivas .

. Contacto directo con diversas constructoras para conocer planos, precios y fechas de entrega de proyectos nuevos.

Una oportunidad para comprar vivienda. Foto: Getty Images

Para poder adelantar todos los tramites correspondientes, es necesario llevar el documento de identidad y, si es posible, conocer de antemano el estado de cesantías o ahorros en el Fondo para agilizar los trámites de preaprobación de crédito.