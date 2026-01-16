POLÍTICA

Gustavo Petro contradice a Camacol, que advirtió riesgos jurídicos y de acceso a la vivienda por control de precios a proyectos VIS: esto dijo

Al contrario, el presidente lanzó una propuesta a la Cámara Colombiana de la Construcción.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
16 de enero de 2026, 11:45 a. m.
Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro. Foto: Cortesía Presidencia API

El presidente Gustavo Petro negó las afirmaciones de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) que, a través de un comunicado de prensa, advirtió riesgos jurídicos y de acceso a la vivienda de interés social por el control de precios que pretende el Estado a los proyectos de vivienda de interés social, tras el incremento del salario mínimo por encima del 23%.

“No hay riesgo jurídico”, enfatizó Petro en sus redes sociales.

Explicó que “lo que produce el salario vital no eleva sustancialmente el precio de de la vivienda porque el costo laboral llega a un 20%. Lo que aquí se discute es que si se sube el techo para hacer VIS, se deja de hacer entonces vivienda realmente popular que es el objetivo de la política pública de vivienda”.

El presidente, Gustavo Petro, el 14 de enero de 2026, en Bogotá
El presidente, Gustavo Petro, el 14 de enero de 2026, en Bogotá Foto: El presidente, Gustavo Petro, el 14 de enero de 2026, en Bogotá

Por tanto, “el que bajemos el techo del precio de la vivienda en salarios vitales, a 135 que implica realmente, es un incremento en pesos por encima del índice de inflación de la vivienda que fue del 3%”.

Política

Vicky Dávila advirtió que Iván Cepeda “va en coche” por la Presidencia y lanzó alerta a los candidatos de oposición

Macroeconomía

La Dian asegura que los impuestos de la emergencia económica no son desproporcionados tras el rechazo de 17 gobernadores

Política

Presidente Petro anuncia que el precio de la gasolina en Colombia “comenzará a bajar”

Política

Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia, los favoritos para ganar la Gran Consulta por Colombia, según Polymarket

Política

La carta de Daniel Palacios a la Gran Consulta: “La unidad que excluye no fortalece la democracia, la debilita”

Política

Procuraduría abre indagación previa al Dapre por millonario contrato de la Presidencia para la defensa de Gustavo Petro ante autoridades estadounidenses

Política

“Nos hemos comportado como un partidito que defiende intereses pequeños y personales”: Rubén Darío Lizarralde, precandidato conservador

Confidenciales

Gustavo Bolívar defiende a Gustavo Petro: “Le dan palo porque se viste con marcas finas y le dan palo cuando no sale bien vestido”

Mundo

Diosdado Cabello no suelta a Gustavo Petro: estas son todas las veces que ha arremetido contra el presidente

Nación

Corte Suprema negó libertad a policía que Juan Fernando Petro visitó en La Picota

Y propuso: “Lo que sí debe hacer Camacol es pedirle a sus integrantes que no hagan promesas de compraventa medidos en salarios vitales porque eso es ilegal”.

Y es que la Cámara Colombiana para la Construcción dijo que el control de precios a la VIS no reduce el valor de la vivienda. Por el contrario, se traduce en menos oferta y mayores barreras de acceso para miles de familias que quieren acceder a una vivienda digna y formal.

Vivienda
Guillermo Herrera, presidente de Camacol. Foto: Martha Morales Manchego / Semana

“El incremento del 23 % en el salario mínimo impacta directamente los costos de construcción de vivienda, en una actividad altamente intensiva en mano de obra. Camacol estima que los costos de construcción de la nueva oferta de vivienda podrían aumentar entre un 10 % y un 15 %”, informó el gremio a través de un comunicado de prensa.

Camacol ha dicho que, con el decreto que expedirá el gobierno del presidente Gustavo Petro para desligar el valor de la compra de la vivienda del salario mínimo, “se impondría un peligroso control de precios”.

Según la Cámara, la propuesta desconoce el marco legal vigente, que permite fijar el valor de la VIS tanto en pesos como en salarios mínimos y establece que el precio definitivo es el vigente al momento de la escrituración.

En ese sentido, Guillermo Herrera, presidente ejecutivo del gremio, advirtió que el proyecto “genera serias dudas sobre las facultades legales del Ejecutivo para intervenir de manera directa el mercado de vivienda y altera reglas clave que dan viabilidad a los proyectos VIS”.

Y recordó que la vivienda no es un bien de consumo inmediato y que su desarrollo —desde la planeación y preventa hasta la construcción y entrega— puede tomar entre cuatro y cinco años.

La vivienda VIS en Colombia podría salir más costosa por los cambios en la normas que pretende decretar el Gobierno, según Camacol.
La vivienda VIS en Colombia podría salir más costosa por los cambios en la normas que pretende decretar el Gobierno, según Camacol. Foto: creada con Gemini AI Foto: El País

Durante ese periodo- explicó- se presentan variaciones en costos de materiales, tasas de interés y regulaciones, lo que exige ajustes razonables de precios para preservar la sostenibilidad financiera de los proyectos.

Según Herrera, cambiar las reglas desde las etapas iniciales, afectaría además el acceso de los hogares a instrumentos clave de la política de vivienda, como subsidios de cajas de compensación y entidades territoriales, así como condiciones de crédito y tasas preferenciales, que se determinan con base en el valor al momento de la escrituración.

Más de Política

La Gran Consulta, rueda de prensa.

Vicky Dávila advirtió que Iván Cepeda “va en coche” por la Presidencia y lanzó alerta a los candidatos de oposición

Presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro contradice a Camacol, que advirtió riesgos jurídicos y de acceso a la vivienda por control de precios a proyectos VIS: esto dijo

La DIAN respondió de manera directa a las críticas de los mandatarios.

La Dian asegura que los impuestos de la emergencia económica no son desproporcionados tras el rechazo de 17 gobernadores

Presidente Gustavo Petro se refirió en su cuenta de Twitter el motivo por el cual está subiendo la gasolina en Colombia

Presidente Petro anuncia que el precio de la gasolina en Colombia “comenzará a bajar”

Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia.

Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia, los favoritos para ganar la Gran Consulta por Colombia, según Polymarket

Daniel Palacios

La carta de Daniel Palacios a la Gran Consulta: “La unidad que excluye no fortalece la democracia, la debilita”

.

Procuraduría abre indagación previa al Dapre por millonario contrato de la Presidencia para la defensa de Gustavo Petro ante autoridades estadounidenses

Rubén Darío Lizarralde

“Nos hemos comportado como un partidito que defiende intereses pequeños y personales”: Rubén Darío Lizarralde, precandidato conservador

Iván Cepeda, adhesión a la campaña a la presidencia de congresistas y dirigentes.

Salario mínimo: Gustavo Bolívar sacó pecho por “quincena histórica” de los trabajadores en Colombia

Los gobernadores del país se le rebelaron a Gustavo Petro.

Estalla conflicto entre Gobierno Petro y gobernadores porque se niegan a cumplir un decreto que hace parte de la emergencia económica

Noticias Destacadas