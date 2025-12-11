“Este gobierno hizo que muchos hogares se bajaran del bus de la compra de vivienda”: presidente de Camacol

Con la esperanza de que en 2026 de nuevo la vivienda empiece a florecer como sector, el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, presentó las cifras de cierre de año y, aunque ya se ha iniciado una recuperación, no dejó de poner el espejo retrovisor.

Tras la evaluación realizada a la política de vivienda aplicada en la actual administración, concluye que “el gobierno se rajó”.

Sostiene que se generaron incrementos importantes en los desistimientos de hogares que ya se habían montado en el bus, para la compra de vivienda y se tuvieron que bajar. “En lo corrido del año, 24.000 desistimientos, principalmente, por el desmonte del programa ‘Mi Casa Ya’ en diciembre del año pasado. Este problema fue tomado a la ligera, pero en realidad es un drama familiar, de hogares en los que sus integrantes pagaban un arriendo y tenían que cubrir una cuota, pero luego les subía el monto, ya no tenían subsidios”.

Desde la perspectiva del presidente de Camacol, en el gobierno de Gustavo Petro no hubo política de vivienda, “por el contrario, hubo desmontes de políticas que estaban funcionando”.

Así las cosas, tras sustentar que el PIB de la vivienda lleva 9 trimestres consecutivos en caídas, concluyó: “Las decisiones tomadas llevaron a desincentivar la inversión, pero sobre todo, a dejar a las familias sin la posibilidad de comprar su casa, y a muchos colombianos en la calle”. Esto, porque, según sus cuentas, se llevó a que el sector fuera el de mayor desempleo entre todos los que hacen parte de la economía.

El pedal lo pusieron las regiones

Aunque de nuevo se empiezan a ver cifras positivas, como en el caso de las ventas, que ya supera el 11 %, según Herrera, se debe a la participación de las regiones, que se dieron a la tarea de promover subsidios territoriales a falta de los nacionales. Bogotá, Antioquia, Atlántico y Cundinamarca son las cuatro que más han contribuido, con nuevas unidades vendidas.