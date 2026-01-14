Petro habla del salario mínimo y se refiere a la caída del dólar y precios de alimentos: “La economía va a absorber el 23 %”

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre el aumento del salario mínimo para este año —al que el Gobierno ha denominado salario vital— y su impacto en la economía.

Lo hizo a través de un mensaje en su cuenta de X, en el que aseguró que la revaluación del peso colombiano y la caída de los precios de varios alimentos están reduciendo los costos de producción, lo que permitirá que la economía “absorba” el incremento del 23% decretado para este año.

El pronunciamiento del mandatario se conoció después de que se informara que el dólar abrió la jornada en niveles cercanos a los 3.630 pesos, mínimos que no se veían desde junio de 2021. En su mensaje, Petro vinculó directamente ese comportamiento de la divisa con una disminución en los costos de la maquinaria, las materias primas y la energía, factores que, según señaló, inciden de manera determinante en los precios finales de los productos.

En el mismo trino, el presidente afirmó que, dentro de los costos de la producción, los salarios son casi siempre menores que los costos constantes, y reiteró que la economía va a absorber el crecimiento del 23% del salario vital debido a la caída en los costos de la maquinaria, las materias primas y la energía asociada a la revaluación.

Petro escribió: “Esto implica para el debate del salario vital que la economía va a absorber el crecimiento del 23 %, porque los costos de la maquinaria, materias primas y energía están cayendo por la revaluación”.

Como respaldo a su argumento, Petro compartió una fotografía con una lista de precios de alimentos básicos en la que se comparan valores de diciembre de 2025 con los de enero de este año. En esa imagen se observa un comportamiento mixto en la canasta básica, con incrementos moderados en algunos productos y descensos en otros.

Según el material que añadió, la papa pasó de 1.203 a 1.414 pesos por kilo, mientras que el banano aumentó de 1.971 a 2.030 pesos. En el caso de las proteínas, la carne subió de 31.051 a 31.774 pesos por kilo y el pollo de 11.206 a 11.397 pesos. El café también mostró un alza, al pasar de 52.827 a 53.363 pesos.

Otros productos mostraron variaciones más leves o descensos en sus precios. La leche pasó de 26.111 a 26.142 pesos, mientras que el huevo bajó de 478 a 468 pesos por unidad. El arroz disminuyó de 3.610 a 3.534 pesos por kilo y el fríjol de 11.795 a 11.526. El cambio más marcado fue el del tomate, cuyo precio cayó de 3.089 a 2.203 pesos.

Dentro de la publicación, también cuestionó que, según él, se resalte el único alimento que sube de precio por su ciclo productivo, sin mencionar el comportamiento del resto.