Abelardo de la Espriella propone cambio extremo para fijar el salario mínimo y evitar que se decrete con “populismo”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista que concedió, el aspirante propuso un cambio a la hora de fijar el salario mínimo en Colombia. Esto, tras la controversia suscitada por el aumento a $2.000.000 del monto mínimo que recibirán los colombianos en 2026, incluido el subsidio de transporte.

“El aumento del ingreso de los colombianos siempre va a ser una prioridad en mi gobierno porque es que eso mejora la calidad de la gente. Pero eso tiene que quedarse en medio de una estabilidad económica”, dijo, inicialmente, el abogado y aspirante presidencial.

“Y eso no se puede hacer, sino de la manera más responsable, sin populismo. Es decir, para que se pueda aumentar el salario, debe haber un crecimiento fuerte y sostenido de la economía; si no, eso genera un problema macroeconómico. No solamente es ver el problema, sino también la solución”, agregó.

Abelardo de la Espriella propuso que el salario mínimo de los colombianos deje de ser fijado por el presidente de la República, a través de un decreto cuando no hay acuerdo con centrales obreras y empresarios. En su lugar, dijo, debe ser el Emisor, el Banco de la República, el ente rector de la economía en el país, el que determine, con estadísticas en mano, de cuánto debe ser el alza cada año.

“Yo creo que en el futuro el salario mínimo debería ser fijado por el Banco de la República para evitar que el populismo sea lo que determine eso. Por supuesto que yo quiero que la gente gane más. Lo que no quiero es que eso sea hoy una borrachera maravillosa para que el guayabo de los días siguientes no les deje vivir. Eso hay que hacerlo con responsabilidad y con todo el cuidado”, señaló.

Abelardo de la Espriella también habló de las versiones según las cuales él contempla reducirles los impuestos a los empresarios. “Es que no hay forma de echar la economía a andar si no es de la siguiente forma. Si nosotros no recortamos el Estado, el gasto público es exagerado y en este Gobierno se disparó. Abrieron embajadas en todos lados, contratos, en fin, un despilfarro total. Recortar el Estado en un 40 % y bajarle los impuestos a los empresarios, no solamente a los grandes empresarios, a los medianos, sino a los pequeños, a la famiempresa, a todo el mundo, porque es que Colombia tiene unos impuestos asfixiantes que terminan bloqueando la libertad empresarial, la libertad económica”, explicó.

“Además de eso, hay que activar los principales renglones de la economía. El principal renglón de la economía es el sector minero energético, hidrocarburos. Eso hay que llevarlo a su máxima potencia. Eso está parado y eso nos ayuda a resolver un problema de caja, porque podemos llevar la producción de petróleo, que hoy está entre 730.000 barriles al día, a 1.200.000 o 1.300.000. Eso se hace con fracking. El fracking es una obra civil; si se hace bien, no tiene problemas”, agregó.

“Y por supuesto activar otro sector de la economía que es fundamental para echar a andar todo este aparato y resolver el tema del déficit, que es la construcción y la infraestructura; es lo que más trabajo genera. Todo el mundo sabe cuáles son los problemas de Colombia y cuáles son las soluciones. Para eso no hay que ser un técnico. Para eso hay que tener un poco de sentido común. Y si tú no lo sabes, te metes en el ChatGPT y te lo dice; el tema es quién se atreve a hacer lo que Colombia necesita y esa es la reflexión que quiero dejarle a mis compatriotas”, dijo Abelardo de la Espriella.

“Entonces, métanse en la cabeza una cosa, se necesita una persona decidida, con carácter, que no tenga amarres, que no esté financiado por los grandes grupos económicos, que no pertenezca a las castas políticas para hacer lo que Colombia necesita que se haga para salvarla y reconstruirla lejos de la politiquería”, aseveró.

Colombia irá a las urnas, para elegir presidente de la República, el domingo 31 de mayo de 2026. Si un candidato obtiene la mitad más uno de los votos, será el vencedor. De lo contrario, habrá una segunda vuelta, una segunda jornada electoral, entre los dos candidatos con mayor votación, el 21 de junio de 2026. El ganador asumirá el 7 de agosto de 2026 y gobernará durante los próximos cuatro años.