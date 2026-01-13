Anticipan cómo será la reunión de Petro con Trump: “Se hace llamar el jaguar cuando en realidad es una hiena”

El candidato Abelardo de la Espriella habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista, en la cual habló de la encuesta dada a conocer por esta casa editorial y en la que toma ventaja considerable de cara a los comicios presidenciales de 2026, el abogado y aspirante presidencial se imaginó cómo será el encuentro entre Donald Trump, mandatario estadounidense, con su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

La entrevista completa con el candidato Abelardo de la Espriella:

“A Gustavo Petro le van a meter una arrastrada monumental, lo van a hacer quedar en ridículo y no va a poder enredar con su verborrea a Donald Trump”, aseguró el candidato, al indicar que Petro perderá “con cara y con sello”. Si se pone a discutir con él, aseveró, “le caerán las siete plagas de Egipto”. Si no es así y queda como sumiso, quedará mal ante sus bases, aseveró.

El abogado y candidato presidencial también cuestionó que ahora que se hace una comparación de él con un tigre, sale el presidente Petro a hablar de un jaguar. “Se hace llamar el jaguar cuando en realidad es una hiena”, dijo.

“Yo creo que el desespero del régimen, el desespero del presidente por contactarse con los Estados Unidos, que además fue así, fue de aquí para allá, no de allá para acá, es porque él tiene perfectamente claro que su acusación en los Estados Unidos está haciendo camino. Y él cree que con esa verborrea y habladera de paja que lo caracteriza va a enredar a los gringos y eso allá no funciona así“, señaló el candidato presidencial.

“El presidente Trump lo arrodilló. Él, la hiena que en realidad es, un jaguar que en realidad es una hiena, porque ahora se hace llamar el jaguar y fíjate tú, la demora es que me hubiese puesto a mí la gente el nombre del tigre y ahora todo el mundo quiere pertenecer al reino animal de la democracia con un nombre y tal y entonces Petro se hace llamar el jaguar cuando en realidad es una hiena. Así lo veo yo”, agregó el abogado y candidato Abelardo de la Espriella.

El análisis de Abelardo de la Espriella sobre la reunión de Petro y Trump:

“Entonces, cuando él vaya allá, le van a meter una arrastrada monumental. Lo van a hacer quedar en ridículo y no va a poder enredar con su verborrea al presidente Trump. Amén de lo que el Gobierno americano le va a exigir para la lucha contra el narcotráfico. Él ha dicho que no se deja arrodillar y que se va a alzar en armas. Ya tú vas a ver cómo entra mansito al despacho oval. Y como se dice en Colombia, la peinada con peluqueada y lavada de pelo que le van a pegar allá con el presidente Trump. Eso es otro a otro precio”, agregó.

“‘Yo me mantengo firme contra el imperio’, pero va allá y se le arrodilla al tío Donald. De tal suerte que eso está para alquilar balcón y yo voy preparando las crispetas para ver ese encuentro y decir que sin duda va a ser muy divertido”, recalcó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el viernes que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, visitará la Casa Blanca la primera semana de febrero.

“Estoy seguro de que [la visita] saldrá muy bien para Colombia y para Estados Unidos, pero la cocaína y otras drogas deben ser impedidas de ingresar a Estados Unidos”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

De acuerdo con Abelardo de la Espriella, Petro se llevará una “arrastrada monumental”, con “peinada con peluqueada y bajada de pelo”, una vez visite al presidente Trump en Washington.

Ambos mandatarios protagonizaron una agria confrontación verbal durante el año pasado, hasta que acordaron limar asperezas en una conversación telefónica de más de una hora, el miércoles de la semana pasada.

Estados Unidos llegó a retirarle la visa a Petro después de una intervención pública en Nueva York al margen de la asamblea general de la ONU en septiembre.

Washington también le quitó a Colombia la certificación de su lucha antidrogas, una pieza esencial de la estrecha colaboración militar entre ambos países durante décadas.

Petro, por su parte, fue agresivo con Trump desde el inicio del segundo mandato del republicano en enero de 2025, cuando advirtió que iba a darle un giro dramático a la política exterior estadounidense hacia América Latina.

Trump resucitó expresiones como “el patio trasero” para referirse a América Latina y el Caribe, y el despliegue naval en el Caribe, y los ataques a presuntas narcolanchas, acrecentó la tensión entre ambos países.

En 48 horas Petro ha pasado de ser un mandatario que debía “cuidar su trasero”, en la reciente expresión que utilizó Trump, a proponer medidas militares conjuntas y a mediar con Venezuela para rebajar la tensión.

Washington y Bogotá estudiarían “acciones conjuntas” para combatir a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), tras la llamada telefónica, según reveló el ministro de Interior, Armando Benedetti.