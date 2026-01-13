Abelardo de la Espriella: “En tierras petristas, Iván Cepeda y yo estamos empatados; eso es muy importante”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella reaccionó este martes 13 de enero a la encuesta de intención de voto de AtlasIntel para SEMANA, que lo ubica en el primer lugar, con el 28 %, por encima de Iván Cepeda, del Pacto Histórico (26,5 %).

En entrevista con El Debate, De la Espriella destacó el resultado y aseguró que su campaña está ganando terreno en todo el país.

“En territorios petristas, como Bogotá y el Caribe colombiano, Cepeda y yo estamos empatados. Eso es muy importante y estamos ganando terreno en todo el país, con una campaña que ha estado limitada por los movimientos. Yo tengo serias amenazas contra mi vida; sin embargo, haré todo lo que esté a mi alcance para ir a todas las provincias”, expresó.

De la Espriella también señaló que recibe sus buenas cifras con alegría y orgullo.

“Yo tengo el corazón lleno de alegría, lleno de orgullo porque mis compatriotas están creyendo en mí. Y, por supuesto, esto hay que manejarlo como debe hacerse, con más trabajo, como si no apareciera en las encuestas y con toda la humildad del mundo para seguir conectando con la gente”, sostuvo.

El candidato, adicionalmente, resaltó el trabajo de la encuestadora Atlasintel.

“Esta encuestadora es muy prestigiosa. Atlasintel es muy reputada a nivel internacional. Se puede decir que es la que más ha acertado y tiene todos los pergaminos. Han salido a criticar y a hacer señalamientos de todo tipo y no puede ser que cuando los números le favorecen al heredero de Petro, Iván Cepeda, aplauden y cuando el fervor popular va hacia otro lado, empiezan a criticar, a despotricar y a hacer señalamientos que son calumniosos e injuriosos”, subrayó.

De la Espriella, de igual manera, remarcó que en la encuesta aparece derrotando en segunda vuelta a Iván Cepeda.

“Lo que evidencia esta encuesta, a diferencia de la publicada en diciembre por otro medio de comunicación y otra compañía, es que estoy por encima de Cepeda y, además, acaba con la narrativa perversa según la cual él me derrotaba en segunda vuelta. Falso de toda falsedad. Le puedo ganar a Cepeda, incluso en primera vuelta, si hacemos las cosas bien y si Dios nos acompaña en esta batalla por la democracia, que no solo es electoral, sino espiritual”, dijo.

Sobre Cepeda, su principal rival, el candidato manifestó que él “tiene a toda la izquierda detrás” y que es “el heredero del gobierno”.

“Tenemos un candidato que es el heredero del Gobierno, con toda la plata de la gente de la ilegalidad que lo apoya, con toda la plata de los contratos estatales, los subsidios y, además, una izquierda unificada, entonces lo mío es absolutamente impresionante y eso se explica de dos maneras: fervor popular y la soberanía de Dios actuando en esto”, afirmó.

Y agregó: “Yo no tengo detrás estructuras políticas, no tengo a los grandes grupos económicos. Yo hice la alianza que tenía que hacer. He sido claro, transparente. La gente sabe que yo no estoy aquí para hacer plata y que he venido a prestar el servicio militar por mi país, para sacarlo adelante”.