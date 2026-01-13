El Debate

Abelardo de la Espriella da pistas sobre quién podría ser su fórmula para las elecciones 2026: “Quiero ser responsable”

El reconocido abogado y candidato presidencial habló del perfil que espera tener para quien ocupe la Vicepresidencia en un posible gobierno suyo.

Redacción Debate
13 de enero de 2026, 5:48 p. m.
Abelardo de la Espriella, precandidato a la Presidencia.
Abelardo de la Espriella, precandidato a la Presidencia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Abelardo de la Espriella habló en El Debate de SEMANA sobre lo que será la carrera por las elecciones 2026 para llegar a la Casa de Nariño y reemplazar al presidente Gustavo Petro.

YouTube video F5Jsj4HOQWg thumbnail

El reconocido abogado habló de todo, pero una de las cosas que más llamó la atención fue cuando se refirió a quién podría ser su fórmula vicepresidencial y las funciones que tendría en un hipotético gobierno suyo.

Esto no va a obedecer a un cálculo político, de género o de color, sino que tiene que ser una persona que comparta nuestros mismos valores y principios fundacionales”, comentó.

Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella. Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA.

De la Espriella dejó en claro que es una decisión que está meditando detenidamente, al recordar que está haciendo algo totalmente diferente y no la política tradicional a la que están acostumbrados los colombianos.

Incluso, fue más allá y precisó la tarea que tendría la persona que ocupe ese cargo, pues recordó que su objetivo es no salir de Colombia, sino visitar cada uno de los departamentos. Por lo mismo, quien esté en la Vicepresidencia tendrá el objetivo de ser una especie de canciller.

Anticipan cómo será la reunión de Petro con Trump: “Se hace llamar el jaguar cuando en realidad es una hiena”

La idea es que haga ese trabajo internacional que yo no puedo hacer por estar concentrado en las regiones. Yo me he comprometido y lo voy a cumplir: no voy a salir del país”, dijo.

YouTube video yGjngxT3LQc thumbnail

De esta manera, mientras que él estará con las comunidades ayudándoles a solucionar sus problemas, el vicepresidente estará siendo la imagen de Colombia ante el mundo entero. “Apúntenlo, ya está grabado”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que su único objetivo será ayudar a los colombianos y construir un mejor país, por lo cual prefiere estar dentro del territorio nacional y no en otros países asistiendo a foros y eventos.

Abelardo de La Espriella
Abelardo de la Espriella. Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA.

Por lo mismo, explicó que puede llegar a escoger como vicepresidente a una persona que no sea muy conocida por el “grueso de la población”, pero que tenga un gran prestigio internacional. “Al final del día no es que arrastre votos o no, es que aporte al trabajo que se viene”, manifestó.

Abelardo de la Espriella: “En tierras petristas, Iván Cepeda y yo estamos empatados; eso es muy importante”

Tenemos una ventaja y es que en Colombia hay mucha gente preparada, que tiene todo el perfil y que además de eso tiene toda la decisión”, complementó.

De la Espriella remarcó que la idea es que su Gobierno esté rodeado principalmente de empresarios y no de políticos, ya que esto ayudaría a que las cosas salgan de una manera diferente.

YouTube video M11_du1in_M thumbnail

De hecho, el reconocido penalista afirmó que todos los días aparecen personas a las que les gustaría ser su fórmula, pero él tiene muy en claro que es una decisión que analizará detenidamente y no tomará a la ligera.

“Vamos a cogerla suave porque cada día trae su afán, pero yo quiero un perfil así: que sea nuestro gran canciller, nuestro representante en el mundo, porque yo voy a estar clavado con la gente y exigiéndole a los ministros resultados”, indicó.

YouTube video V1ZrtJ7bONU thumbnail

Por el momento, Abelardo de la Espriella precisó que la decisión de quién será su fórmula únicamente la tomará él. “Aquí el que manda soy yo y tengo un criterio suficientemente claro”, dijo de manera tajante.

Noticias Destacadas