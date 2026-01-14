Petro adelanta temas del consejo de Ministros y anuncia explicaciones sobre las tasas de endeudamiento del país

El presidente Gustavo Petro anunció este miércoles, 14 de enero, que hablará al país para explicar lo que considera un momento clave para la economía colombiana. El acceso a un crédito internacional por 5.000 millones de dólares con una tasa de interés del 5,9 por ciento que, según Petro, es la más baja que ha conseguido el país en este tipo de operaciones recientes.

Según el mandatario, este préstamo es importante porque permite reemplazar deudas antiguas que se adquirieron a tasas mucho más altas.

En palabras sencillas del presidente, el Gobierno está pagando créditos caros con uno más barato, lo que reduce el costo de la deuda y mejora las finanzas públicas a futuro. Petro aseguró que esta decisión beneficiará incluso a los próximos gobiernos, que recibirán un país con menos presión financiera.

El presidente advirtió que un eventual regreso a altas tasas de interés internacionales podría afectar la estabilidad lograda hasta ahora, por lo que insistió en la necesidad de mantener una política económica responsable.

A su juicio, el crédito conseguido demuestra que los mercados internacionales confían en Colombia, pese a las “críticas y burlas de sectores opositores”.

Petro también anunció que durante el consejo de ministros abordará la propuesta de avanzar hacia un salario vital, una política que, según explicó, busca fortalecer el consumo interno, impulsar la producción nacional y permitir que las familias tengan mejores condiciones para progresar.

Otro dato que destacó es que, en medio de la emergencia económica, inversionistas internacionales ofrecieron comprar bonos colombianos por 23.000 millones de dólares, aunque el Gobierno solo tomó 5.000 millones. Para el presidente, esto evidencia un alto nivel de confianza en el país.

Finalmente, Petro aseguró que factores como el decreto tributario, la ampliación del mercado interno y sus conversaciones con el presidente estadounidense Donald Trump han contribuido a que Colombia hoy acceda a crédito más barato y en mejores condiciones.