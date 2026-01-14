Política

Petro adelanta temas del consejo de Ministros y anuncia explicaciones sobre las tasas de endeudamiento del país

El presidente aseguró que el Gobierno está pagando créditos caros con uno más barato, lo que reduce el costo de la deuda y mejora las finanzas públicas a futuro.

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 7:33 p. m.
El presidente Gustavo Petro, hace un año, dijo: “El salario mínimo real en Colombia ha crecido entre 30 y 35 por ciento, ya que, en 2022, se aumentó 16 por ciento; en 2023, 12 por ciento y ahora 9,53 por ciento. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo el año entrante”.
El presidente Gustavo Petro anunció este miércoles, 14 de enero, que hablará al país para explicar lo que considera un momento clave para la economía colombiana. El acceso a un crédito internacional por 5.000 millones de dólares con una tasa de interés del 5,9 por ciento que, según Petro, es la más baja que ha conseguido el país en este tipo de operaciones recientes.

Presidente Petro citó a reunión extraordinaria al director de la DNI, Jorge Lemus, ¿saldría del cargo?

Según el mandatario, este préstamo es importante porque permite reemplazar deudas antiguas que se adquirieron a tasas mucho más altas.

En palabras sencillas del presidente, el Gobierno está pagando créditos caros con uno más barato, lo que reduce el costo de la deuda y mejora las finanzas públicas a futuro. Petro aseguró que esta decisión beneficiará incluso a los próximos gobiernos, que recibirán un país con menos presión financiera.

Fuego amigo en el Gobierno Petro | Carlos Carrillo habla de sus “pugnas intestinas” con Angie Rodríguez y Armando Benedetti
Salario Mínimo 2026
El presidente advirtió que un eventual regreso a altas tasas de interés internacionales podría afectar la estabilidad lograda hasta ahora, por lo que insistió en la necesidad de mantener una política económica responsable.

Katherine Miranda arremetió contra Gustavo Petro por la deuda externa del país: “Mentiroso; no nos crea pendejos”

Gustavo Petro mueve su gabinete a siete meses de finalizar su gobierno; también pidió la renuncia al ministro de la Igualdad

Confirmado: Jorge Lemus sale de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); Gustavo Petro ya tiene su reemplazo

Juan José “El Nene” Durango, exescolta del condenado Emilio Tapia, será la ficha de Saray Robayo y Cambio Radical a la Cámara de Representantes

En tiempo récord aparece publicada la hoja de vida de Angie Rodríguez para el cargo de gerente del Fondo Adaptación

Gustavo Petro sacó pecho por decreto de emergencia económica y congresistas lo pararon en seco: “No desinforme”

Golpe para la Colombia Humana: Tribunal negó solicitud de tumbar sanción del CNE en su contra, por financiación irregular de la campaña de Petro

Juez no aceptó petición del exmagistrado Alejandro Linares para suspender provisionalmente el decreto que aumentó el salario mínimo

MinTrabajo, Antonio Sanguino, tilda de “opositor político de extrema derecha” a dirigente gremial: “Egoísmo para nada inteligente”

Los efectos de la desindexación de VIS al salario mínimo: golpe para constructoras

A su juicio, el crédito conseguido demuestra que los mercados internacionales confían en Colombia, pese a las “críticas y burlas de sectores opositores”.

Confirmado: Jorge Lemus sale de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); Gustavo Petro ya tiene su reemplazo
Expectativas frente a la tasa de interés
Petro también anunció que durante el consejo de ministros abordará la propuesta de avanzar hacia un salario vital, una política que, según explicó, busca fortalecer el consumo interno, impulsar la producción nacional y permitir que las familias tengan mejores condiciones para progresar.

Otro dato que destacó es que, en medio de la emergencia económica, inversionistas internacionales ofrecieron comprar bonos colombianos por 23.000 millones de dólares, aunque el Gobierno solo tomó 5.000 millones. Para el presidente, esto evidencia un alto nivel de confianza en el país.

Gustavo Petro salario minimo
Finalmente, Petro aseguró que factores como el decreto tributario, la ampliación del mercado interno y sus conversaciones con el presidente estadounidense Donald Trump han contribuido a que Colombia hoy acceda a crédito más barato y en mejores condiciones.

Noticias Destacadas