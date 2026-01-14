POLÍTICA

Confirmado: Jorge Lemus sale de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); Gustavo Petro ya tiene su reemplazo

El director y el presidente se reunirán en las próximas horas. Petro cambiará a un exmilitante del M-19 por otro exmiembro de ese desaparecido grupo armado.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 5:14 p. m.
Presidente Gustavo Petro, Jorge Lemus, exdirector nacional de inteligencia.
Presidente Gustavo Petro, Jorge Lemus, exdirector nacional de inteligencia. Foto: Revista Semana

Jorge Lemus, uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, no va más como director Nacional de Inteligencia.

SEMANA confirmó que el presidente Gustavo Petro tomó la decisión la semana anterior y se la oficializó a Lemus, a quien conoce desde que ambos militaron en la desaparecida guerrilla del M-19. La conversación fue telefónica, cordial y se extendió durante varios minutos.

Sin embargo, Lemus llegó a la Casa de Nariño desde las 10:00 de la mañana de este miércoles, 14 de enero, porque el propio Petro lo convocó a un encuentro privado y hasta esta las 12:30 del mediodía no se habían reunido.

Lemus tiene claro que su tiempo en la Dirección Nacional de Inteligencia finalizó y el objetivo del encuentro con su jefe político fue para que este le confirme cuál será su nuevo cargo en el Gobierno.

Política

Juan José “El Nene” Durango, exescolta del condenado Emilio Tapia, será la ficha de Saray Robayo y Cambio Radical a la Cámara de Representantes

Política

En tiempo récord aparece publicada la hoja de vida de Angie Rodríguez para el cargo de gerente del Fondo Adaptación

Política

Gustavo Petro sacó pecho por decreto de emergencia económica y congresistas lo pararon en seco: “No desinforme”

Política

Golpe para la Colombia Humana: Tribunal negó solicitud de tumbar sanción del CNE en su contra, por financiación irregular de la campaña de Petro

Política

Álvaro Uribe habla del “desespero” del Gobierno Petro por elegir a Iván Cepeda: “Lo ha llevado a endeudarse otros once mil millones de dólares”

Política

María Fernanda Cabal advierte sobre posible “feria de contratos” en el Gobierno Nacional

Política

Gustavo Petro aceptó no manejar la política exterior de Colombia por redes sociales, dice congresista

Nación

Admiten demanda contra el decreto del Gobierno Petro, que incrementó en 23% el salario mínimo

Confidenciales

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo confesó que lo sacaron del chat de la Casa de Nariño: “Es una cosa muy infantil”

Política

SEMANA revela los secretos detrás de la renuncia “irrevocable” de Angie Rodríguez a la dirección del Dapre: “Siempre fui molestia para algunos”

Gustavo Petro Presidente de Colombia
Gustavo Petro Presidente de Colombia Foto: Presidencia

En otras palabras, Lemus no saldrá de la Casa de Nariño y lo más probable es que termine en un cargo diplomático, según las primeras versiones.

SEMANA confirmó que el presidente Gustavo Petro ya tiene el reemplazo de Jorge Lemus. Será René Guarín, exmilitante del M-19, quien hoy hace parte del anillo cercano al presidente en la Casa de Nariño.

René Guarín director Tecnología Casa de Nariño
René Guarín, director Tecnología Casa de Nariño. Foto: SEMANA

Es jefe de la oficina de tecnologías y sistemas de información, que está a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y responde directamente a la Presidencia de la República.

En la hoja de vida se destaca que Guarín es ingeniero de sistemas y tiene una especialización en auditorías de sistemas de comunicación. También pasó por la subdirección de Inteligencia y es experto en estrategias de seguridad con manejo de drones. Guarín ha sido cercano a Petro y por eso sería una persona de su entera confianza.

Presidente Gustavo Petro y Jorge Lemus
Presidente Gustavo Petro y Jorge Lemus. Foto: Revista Semana / Captura de Video

La hoja de vida de Guarín no ha sido publicada en la página oficial de la Casa de Nariño, pero sucederá en las próximas horas.

La salida de Jorge Lemus de la DNI se produce horas después de que el secretario de Transparencia y ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, denunciara “espionaje” a su teléfono celular a través del software Pegasus, que tiene la capacidad de rastrear las comunicaciones de los ciudadanos.

Idárraga dijo que la orden de espionaje salió desde el Ministerio de Defensa, pero otros sectores políticos fijaron sus ojos en la Dirección Nacional de Inteligencia.

Lemus también soportó el escándalo del computador de alias Calarcá, uno de los jefes de las disidencias de las Farc, donde se comprobó que el temido guerrillero, al parecer, había sostenido comunicación con Wilmar Mejía, uno de los funcionarios de alto nivel en la Dirección Nacional de Inteligencia.

Lemus afirmó que desconocía el tema, pero la Procuraduría y la Fiscalía adelantan las respectivas investigaciones para establecer si, eventualmente, Calarcá infiltró al DNI.

Más de Política

Jorge Lemus (director nacional de inteligencia)

Confirmado: Jorge Lemus sale de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); Gustavo Petro ya tiene su reemplazo

Saray Robayo, Juan José Durango y Emilio Tapia.

Juan José “El Nene” Durango, exescolta del condenado Emilio Tapia, será la ficha de Saray Robayo y Cambio Radical a la Cámara de Representantes

Angie Rodríguez, gerente encargada del Fondo Adaptación.

En tiempo récord aparece publicada la hoja de vida de Angie Rodríguez para el cargo de gerente del Fondo Adaptación

Casa de Nariño Gustavo Petro dinero

Gustavo Petro sacó pecho por decreto de emergencia económica y congresistas lo pararon en seco: “No desinforme”

Presidente Gustavo Petro y Ricardo Roa

Golpe para la Colombia Humana: Tribunal negó solicitud de tumbar sanción del CNE en su contra, por financiación irregular de la campaña de Petro

El expresidente Álvaro Uribe volvió a cargar contra Iván Cepeda y Gustavo Petro.

Álvaro Uribe habla del “desespero” del Gobierno Petro por elegir a Iván Cepeda: “Lo ha llevado a endeudarse otros once mil millones de dólares”

GRAN FORO COLOMBIA 2024

María Fernanda Cabal advierte sobre posible “feria de contratos” en el Gobierno Nacional

Reunión de la Comisión Asesora Relaciones Exteriores realizada en la noche del martes 13 de enero.

Gustavo Petro aceptó no manejar la política exterior de Colombia por redes sociales, dice congresista

Angie Rodríguez es una mujer leal con la causa y las políticas de Gustavo Petro, pero el presidente tiene claro que sus órdenes se deben cumplir.

SEMANA revela los secretos detrás de la renuncia “irrevocable” de Angie Rodríguez a la dirección del Dapre: “Siempre fui molestia para algunos”

Angie Rodríguez, gerente encargada del Fondo Adaptación.

Angie Rodríguez renunció “irrevocablemente” al Dapre, en medio de fuertes controversias y ruidos sobre su gestión: “Me voy con la frente en alto”

Noticias Destacadas