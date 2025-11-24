Suscribirse

Política

“Habría depuración”: director nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, habló con SEMANA tras escándalo de filtraciones entre la entidad y Calarcá

Lemus se dirigirá a la Casa de Nariño en la mañana de este lunes, 24 de noviembre, para dialogar con el presidente Gustavo Petro.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
24 de noviembre de 2025, 1:37 p. m.
El director nacional de inteligencia, Jorge Lemus; Calarcá Córdoba y Gustavo Petro.
El director nacional de Inteligencia, Jorge Lemus; Calarcá Córdoba y Gustavo Petro. | Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2:SEMANA/FOTO3: AUTOR ANÓNIMO.

El director nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, habló con SEMANA y confirmó que, tal y como están las cosas, lo más probable es que haya una “depuración” en su entidad.

Lemus —quien hizo parte de la guerrilla del M-19 y hoy es uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro— dialogó luego de que Noticias Caracol revelara un escandaloso informe periodístico que dejó en evidencia cómo Wílmer Mejía, director de Inteligencia de la entidad, habría mantenido una estrecha relación con las disidencias de las Farc de Calarcá Córdoba y, al parecer, les habría suministrado información de inteligencia.

“Primero habrá una investigación contra él. Después decidiremos qué pasará con Wílmer Mejía. Yo, todavía, me niego a que esto haya ocurrido”, manifestó Lemus.

Calarcá Córdoba y Gustavo Petro.
Calarcá Córdoba y Gustavo Petro. | Foto: FOTO1: Semana/FOTO2: Presidencia.

Al fin y al cabo, tal como se informó en la pieza periodística, los hechos ocurrieron antes de que él llegara, es decir, durante la dirección de Manuel Alberto Casanova, añadió.

“Eso, si ocurrió, fue antes de ser yo director de Inteligencia. Y debió ser mucho antes porque la detención de estas personas de las disidencias de las Farc fue en junio de 2024. Yo ni había llegado a la dirección. Por eso, hasta el momento, no encuentro la trazabilidad de lo ocurrido”, precisó.

“Los correos debieron ser antes, mucho antes”, agregó.

Wílmer Mejía asumió la dirección de Iinteligencia de la DNI el 10 de mayo de 2024 y la captura de Calarcá Córdoba, el jefe de las disidencias de las Farc, ocurrió en junio de ese mismo año, en carreteras de Antioquia, cuando se movilizaba con armas, oro y dinero, pese a pertenecer a las mesas de negociaciones de paz del Gobierno. Desde ese momento, las autoridades, tras el operativo, encontraron los supuestos nexos entre la DNI, un alto general del Ejército y el jefe subversivo.

Jorge Lemus (director nacional de inteligencia)
Presidente Gustavo Petro y Jorge Lemus. | Foto: Revista Semana

Lemus le dijo a SEMANA que habló de lo ocurrido con Wílmer Mejía, lo cuestionó y él respondió: “Es un montaje”.

A juicio del director de la DNI, “la investigación me dará los resultados”.

Este lunes, 24 de noviembre, la dirección ordenó la investigación contra Wílmer Mejía por parte de la inspectora de la DNI —fue nombrada por el presidente Gustavo Petro— y por la Oficina de Control Disciplinario y Contrainteligencia.

En la mañana de hoy, Jorge Lemus se dirigirá a la Casa de Nariño y hablará directamente con el presidente Gustavo Petro sobre lo ocurrido.

“Hablaré con él esta mañana. Yo iré a la Casa de Nariño”, afirmó.

SEMANA le preguntó qué medidas tomará la Dirección Nacional de Inteligencia y Lemus no dudó en responder: “Esta es una alerta, vamos a hacer contramedidas a ver qué es lo que está pasando, determinaremos si hay o no alguna filtración. Primero vamos a investigar, pero independientemente, tomaremos medidas”.

Calarcá Córdoba dijo que el Gobierno Petro no ha cumplido nada de lo acordado en la mesa de diálogos.
Calarcá Córdoba dijo que el Gobierno Petro no ha cumplido nada de lo acordado en la mesa de diálogos. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

¿Qué medidas?, insistió SEMANA. “Depurar. Habría una depuración. Hay que mirar qué está pasando”.

El presidente Gustavo Petro no se ha referido al tema, al menos hasta las primeras horas de la mañana de este lunes.

En medio de los correos electrónicos revelados por Noticias Caracol se estableció el respaldo de las disidencias de las Farc a la campaña presidencial de Petro en 2022.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Denuncia de América de Cali: así habría decidido el juez dar el polémico gol al Junior

2. Paola Rey fue vista con un hombre, tras revelar su separación; video dejó en evidencia quién era su acompañante

3. Este sería el nuevo equipo de Fernando Gaviria: directivo confirmó las negociaciones

4. Caso Dilan Santiago Castro, niño hallado muerto en Usme, podría tomar otro rumbo: “Él fue puesto ahí”

5. El verdadero balance de DOGE: ¿ahorros históricos o un espejismo?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroPacto históricoDNIM-19

Noticias Destacadas

El director nacional de inteligencia, Jorge Lemus; Calarcá Córdoba y Gustavo Petro.

“Habría depuración”: director nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, habló con SEMANA tras escándalo de filtraciones entre la entidad y Calarcá

Redacción Semana
Francia Márquez

Francia Márquez se pronuncia tras resultar salpicada en el caso Calarcá: “Rechazo categóricamente estas versiones”

Redacción Semana
Hernán Cadavid y Luz Adriana Camargo.

Representante Hernán Cadavid denunció a la fiscal Luz Adriana Camargo por, supuestamente, no haber investigado información de alias Calarcá

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.