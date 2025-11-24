Suscribirse

Computadores de alias Calarcá: Vicky Dávila pone los ojos sobre la Fiscal; “Luz Adriana Camargo es responsable, por cómplice o por inepta”

El informe de Noticias Caracol deja en evidencia que la información de los dispositivos del líder disidente estaban en poder de la Fiscalía desde hace tiempo.

Redacción Semana
24 de noviembre de 2025, 12:01 p. m.
Las revelaciones del periodista Ricardo Calderón, y su equipo de la unidad investigativa de Caracol, desataron una tormenta política y los reflectores quedaron también en la fiscal Luz Adriana Camargo. Una de las voces más duras contra la alta funcionaria ha sido la precandidata a la presidencia Vicky Dávila.

“Luz Adriana Camargo es responsable, por cómplice o por inepta. No hay razón para que nada haya hecho la Fiscalía con estas pruebas que reposaban en los computadores y celulares de Calarcá. Taparon todo y fue la prensa la que destapó todo (Ricardo Calderón y Noticias Caracol) Ella, Camargo, dejó libre a este bandido Calarcá, tras retén militar en Antioquia. Ella firmó la directiva que dice que no pueden ser capturados los criminales (gestores de paz) que sean descubiertos en flagrancia. ¡Y Petro, calladito!“, escribió la candidata.

En desarrollo....

Fuertes lluvias en el Centro Internacional Bogotá mayo 3 del 2021 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Ideam habla de “condiciones atmosféricas inestables” este lunes, 24 de noviembre: conozca el último pronóstico del clima

Redacción Nación
Gustavo Petro, alias Calarca y alias Mordisco

Tormenta política por computadores de alias Calarcá; chats y correos salpican a las fuerzas militares y al Gobierno Petro: “Demoledor”

Redacción Semana
Johan Michael García Rojas, alias La Gallina, jefe del Tren de Aragua.

Esta es acusación contra la Gallina, el temido jefe del Tren de Aragua que generó una discusión sin precedentes en la Corte Suprema de Justicia

Redacción Semana

