Computadores de alias Calarcá: Vicky Dávila pone los ojos sobre la Fiscal; “Luz Adriana Camargo es responsable, por cómplice o por inepta”

Las revelaciones del periodista Ricardo Calderón, y su equipo de la unidad investigativa de Caracol, desataron una tormenta política y los reflectores quedaron también en la fiscal Luz Adriana Camargo. Una de las voces más duras contra la alta funcionaria ha sido la precandidata a la presidencia Vicky Dávila.

“Luz Adriana Camargo es responsable, por cómplice o por inepta. No hay razón para que nada haya hecho la Fiscalía con estas pruebas que reposaban en los computadores y celulares de Calarcá. Taparon todo y fue la prensa la que destapó todo (Ricardo Calderón y Noticias Caracol) Ella, Camargo, dejó libre a este bandido Calarcá, tras retén militar en Antioquia. Ella firmó la directiva que dice que no pueden ser capturados los criminales (gestores de paz) que sean descubiertos en flagrancia. ¡Y Petro, calladito!“, escribió la candidata.