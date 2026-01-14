Fuego amigo en el gobierno Petro | Carlos Carrillo habla de sus “pugnas intestinas” con Angie Rodríguez y Armando Benedetti

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), habló en El Debate de SEMANA sobre la salida Angie Rodríguez del Departamento Administrativo de la Presidencia y la pelea que mantiene con ella, así como con el ministro del Interior, Armando Benedetti.

El funcionario aseguró que él se ha vuelto muy “incómodo” para muchas personas al interior del Gobierno, por lo que han buscado sacarlo en repetidas oportunidades, pero hasta el momento no han podido.

Sobre lo que pasa con Rodríguez, Carrillo aseguró que nunca había tenido ninguna controversia con ella, pero de un momento a otro apuntó en su contra. “Yo ejercí mi legítimo derecho a la defensa”, señaló.

Ahora, la exdirectora del Dapre irá al Fondo de Adaptación y allí tendrá que trabajar de la mano con él. “Si la señora es la funcionaria, trabajaré con ella. (...) En el gobierno no se trata de que uno sea amigo del otro, es algo de profesionalismo”, señaló.

“Yo estoy dispuesto a recibir a la señora Angie aquí en mi oficina en el momento en el que ella lo disponga. (...) Las puertas de mi oficina están abiertas, pero hay cosas que me preocupan”, añadió.

En desarrollo...