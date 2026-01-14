El Debate

Fuego amigo en el gobierno Petro | Carlos Carrillo habla de sus “pugnas intestinas” con Angie Rodríguez y Armando Benedetti

El director de la UNGRD apuntó duro en contra de estos dos miembros del Gobierno y que son muy cercanos al presidente Petro.

GoogleSiga El Debate en Google Discover y encuentre todo el análisis que marca la coyuntura del día

Redacción Debate
14 de enero de 2026, 5:46 p. m.
Armando Benedetti, Carlos Carrillo y Angie Rodríguez.
Armando Benedetti, Carlos Carrillo y Angie Rodríguez. Foto: Semana

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), habló en El Debate de SEMANA sobre la salida Angie Rodríguez del Departamento Administrativo de la Presidencia y la pelea que mantiene con ella, así como con el ministro del Interior, Armando Benedetti.

El funcionario aseguró que él se ha vuelto muy “incómodo” para muchas personas al interior del Gobierno, por lo que han buscado sacarlo en repetidas oportunidades, pero hasta el momento no han podido.

Sobre lo que pasa con Rodríguez, Carrillo aseguró que nunca había tenido ninguna controversia con ella, pero de un momento a otro apuntó en su contra. “Yo ejercí mi legítimo derecho a la defensa”, señaló.

Ahora, la exdirectora del Dapre irá al Fondo de Adaptación y allí tendrá que trabajar de la mano con él. “Si la señora es la funcionaria, trabajaré con ella. (...) En el gobierno no se trata de que uno sea amigo del otro, es algo de profesionalismo”, señaló.

Semana TV

Habla Carlos Carillo: ¿qué fue lo que ocurrió con Angie Rodríguez? Entérese aquí

El Debate

Los cálculos matemáticos de Abelardo de la Espriella para ganar en primera vuelta: “Lo digo con humildad”

El Debate

“Matador es la prueba viviente de que el petrismo es una contradicción en sí mismo, debería ser objeto de expulsión si algo de cordura le queda a ese circo”

El Debate

Abelardo de la Espriella propone cambio extremo para fijar el salario mínimo y evitar que se decrete con “populismo”

El Debate

Anticipan cómo será la reunión de Petro con Trump: “Se hace llamar el jaguar cuando en realidad es una hiena”

El Debate

Abelardo de la Espriella da pistas sobre quién podría ser su fórmula para las elecciones 2026: “Quiero ser responsable”

El Debate

Abelardo de la Espriella: “En tierras petristas, Iván Cepeda y yo estamos empatados; eso es muy importante”

Confidenciales

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo confesó que lo sacaron del chat de la Casa de Nariño: “Es una cosa muy infantil”

Nación

¿Angie Rodríguez nombró primos y amigos en el Fondo de Adaptación? Esta es la denuncia del director de la UNGRD

Confidenciales

Carlos Carrillo seguirá al frente de la UNGRD, en medio de la disputa con Angie Rodríguez

“Yo estoy dispuesto a recibir a la señora Angie aquí en mi oficina en el momento en el que ella lo disponga. (...) Las puertas de mi oficina están abiertas, pero hay cosas que me preocupan”, añadió.

YouTube video hm_4VnAfj9s thumbnail

En desarrollo...

Más de El Debate

Armando Benedetti, Carlos Carrillo y Angie Rodríguez.

Fuego amigo en el gobierno Petro | Carlos Carrillo habla de sus “pugnas intestinas” con Angie Rodríguez y Armando Benedetti

Habla Carlos Carillo: ¿qué fue lo que ocurrió con Angie Rodríguez? Entérese aquí

Habla Carlos Carrillo: ¿qué fue lo que ocurrió con Angie Rodríguez? Entérese aquí

Abelardo de La Espriella

Los cálculos matemáticos de Abelardo de la Espriella para ganar en primera vuelta: “Lo digo con humildad”

Lón Darío Peláez/ Semana

“Matador es la prueba viviente de que el petrismo es una contradicción en sí mismo, debería ser objeto de expulsión si algo de cordura le queda a ese circo”

Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella propone cambio extremo para fijar el salario mínimo y evitar que se decrete con “populismo”

La foto que publicó el presidente, Gustavo Petro, el 11 de enero de 2026

Anticipan cómo será la reunión de Petro con Trump: “Se hace llamar el jaguar cuando en realidad es una hiena”

Entrega de firmas en la Registraduria, del precandidato Abelardo de la Espriella.

Abelardo de la Espriella da pistas sobre quién podría ser su fórmula para las elecciones 2026: “Quiero ser responsable”

Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella: “En tierras petristas, Iván Cepeda y yo estamos empatados; eso es muy importante”

Abelardo De La Espriella reacciona a la encuesta en la que derrota a Iván Cepeda

Abelardo De La Espriella reacciona a la encuesta en la que derrota a Iván Cepeda

Fueron varias horas de tensión las que hubo entre Colombia y Estados Unidos.

Advierten en vivo el supuesto motivo por el que Petro mantiene pelea con Trump y habla de tomarse las armas: “Es más preocupante”

Noticias Destacadas