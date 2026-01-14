Pelea dentro del gobierno Petro, hasta en WhatsApp | Carlos Carrillo cuenta “el acto infantil” de Angie Rodríguez en su contra

Carlos Carrillo, director de la Unidad para la Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD), habló con El Debate, de SEMANA. Lo hizo luego de que se informara que Angie Rodríguez dejará la dirección del Departamento Administrativo de Presidencia para asumir en propiedad el mando del Fondo Adaptación.

Carrillo ha sostenido un fuerte enfrentamiento con su compañera de gobierno, a quien la condena por convocar a una rueda de prensa para hablar mal de la gestión de él. Según dijo en El Debate, él tiene la capacidad de “pararse” ante quien sea, cuando vea situaciones anómalas, y lo hará hasta que el presidente, Gustavo Petro, decida mantenerlo en el cargo.

De hecho, dijo, el Fondo Adaptación al que ahora llega Angie Rodríguez está lleno de personas que ni siquiera son afines al presidente, Gustavo Petro, mencionando también supuestas cuotas e intereses en dichos nombres por parte de Armando Benedetti, ministro del Interior.

Se trata, según dijo, de “pugnas intestinas” que él sostiene con ambos compañeros de gobierno. De hecho, dijo Carrillo, ha sido tal la rivalidad con sus propios compañeros de gobierno que él resultó eliminado de un grupo de WhatsApp del Ejecutivo.

El director de la UNGRD dijo que Angie Rodríguez utilizó como “gancho ciego” a integrantes del Gobierno para luego hacerlos posar en una rueda de prensa.

“Es un canal por donde se distribuye información, un grupo bastante abundante. Yo hice un comentario, debo decirlo, mea culpa, mea máxima culpa. A mí me indignó mucho esa alocución que hizo la doctora Angie, con el gabinete atrás, me pareció un abuso de su función, eso no le queda a un director del Dapre, un director del Dapre debe mantener un perfil bajo, austero, por decirlo de alguna manera, y ella se paró al frente del gabinete, en medio de semejante tamaño de crisis con los Estados Unidos, no tiene ni pies ni cabeza. Llevó a todo el mundo de gancho ciego, citando una reunión, y después salió con sorpresa, es una rueda de prensa. Es un acto muy infantil, Carlos Carrillo ha sido eliminado del grupo”, explicó.

Vea la entrevista completa con Carlos Carrillo, director de la Unidad para la Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD):

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, a su vez gerente encargada del Fondo Adaptación, adelantó una conferencia de prensa y cargó contra el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, quien fue gerente del Fondo hasta septiembre de 2025. Pese a que ambas entidades pertenecen al gobierno del cambio, Rodríguez no tuvo reparos en cargar con toda contra Carrillo. Y sus mensajes fueron replicados por su amigo Armando Benedetti, ministro del Interior.

Claramente quedó marcada la guerra entre Angie Rodríguez y Armando Benedetti contra Carlos Carrillo. “Del total de $ 8,3 billones asignados desde la creación del Fondo para la reconstrucción de infraestructura, se ha pagado $ 7,6 billones, lo que equivale a una ejecución histórica del 90 %. No obstante, la alerta reside en la gestión reciente: en 2024 el Ministerio de Hacienda castigó la no ejecución del Fondo solicitando el reintegro de casi $ 200 mil millones, y para 2025, solo se ha ejecutado el 47 % de las metas programadas, existiendo el riesgo de reintegro de $ 378 mil millones al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por falta de gestión”, manifestó Rodríguez en diciembre pasado.

Y así, pese a que es el propio gobierno del presidente, Gustavo Petro, el que queda expuesto por supuesta baja ejecución, Rodríguez le cargó con toda. Mientras tanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, utilizó sus redes sociales para replicar la rueda de prensa de su amiga Angie. Y escribió en X: “Angie Rodríguez, secretaria general de Presidencia, presenta pruebas contundentes de malos manejos, negligencia, de ineficiencia, show y de engaños en el Fondo de Adaptación por @CarlosCarrilloA. Las denuncias conocidas hoy deben ser investigadas con rigor".

Carlos Carrillo, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), respondió. “Los contratos que hoy menciona Angie Rodríguez como la gran revelación fueron advertidos por mí y están en conocimiento de los organismos de control. Se declaró desierto un contrato de consultoría para el proyecto Dinámicas Hídricas en La Mojana por $ 56.000 millones. En ese contrato se recibieron alertas por riesgos de corrupción, se advertía un presunto favorecimiento a un contratista. Finalmente ningún oferente cumplió. La Ruta del Arroz y MojanIA venían estructurados desde la gerencia anterior. MojanIA ya estaba adjudicado y en la ruta de la arroz detectamos serios incumplimientos del contratista que denunciamos de inmediato a los organismos de control. La información que hoy se presenta proviene de la mano derecha de Katherin Rojas, puesta ahí por Armando Benedetti, que duró un mes en la gerencia y a quien denuncié por politiquear en el Fondo. Rojas volvió a acercar al Fondo a grupos políticos en abierta contravía a las órdenes del Presidente @petrogustavo“.

“¡Ojo! La puesta en escena de la señora Rodríguez no tuvo en cuenta el informe de gestión que presenté y nunca tuvo objeciones ni solicitudes de aclaración por parte de la gerencia que lo recibió. En cuanto se dio el cambio en la gerencia, me puse a la orden de Angie Rodríguez para aclarar las dudas que tuviera. Me ratifico en que entregaron el Fondo Adaptación como fortín a polítiqueros. Si algo demuestran estas ‘revelaciones’ es precisamente eso: denunciamos a tiempo cómo habían capturado el Fondo, y por eso reaccionan como reaccionan", agregó.

“Mi informe de gestión y el de mi equipo están disponible para los organismos de control y para la opinión pública en general. Lamento que estas intrigas palaciegas trasciendan de esta forma a la opinión, desgastan al Gobierno y me hacen perder tiempo valioso en momentos en que la misionalidad de la entidad demanda de mi atención”, puntualizó.