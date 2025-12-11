Estalla nueva guerra en el Palacio de Nariño y el objetivo es Carlos Carrillo, el director de la UNGRD; ¿Gustavo Petro tomará partido?

Si algo ha caracterizado al gobierno del presidente Gustavo Petro es que la ropa sucia no se lava en casa, y los altos funcionarios salen a ventilar sus problemas en la tribuna de los medios de comunicación. Este jueves 11 de diciembre, la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y gerente encargada del Fondo Adaptación, adelantó una conferencia de prensa en la que reinó el fuego amigo: explosivas denuncias contra el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, quien fue gerente del fondo hasta septiembre de 2025.

Rodríguez habló “con profundo dolor” de “datos escalofriantes”, incumplimientos, demoras y algunos hechos de contratación. Sus denuncias ya están en manos de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, según reportó.

Se refirió a los recursos destinados al fenómeno de La Niña entre 2010 y 2011, y afirmó que, del total de $ 8,3 billones asignados desde la creación del Fondo para la reconstrucción de infraestructura, se han pagado $ 7,6 billones, lo que equivale a una ejecución histórica del 90 %.

Angie Rodríguez es una mujer leal con la causa y las políticas de Gustavo Petro, pero el presidente tiene claro que sus órdenes se deben cumplir. | Foto: DAPRE

No obstante, “la alerta reside en la gestión reciente: en 2024 (cuando Carlos Carrillo era gerente del Fondo Adaptación) el Ministerio de Hacienda castigó la no ejecución del Fondo solicitando el reintegro de casi $ 200 mil millones, y para 2025 solo se ha ejecutado el 47 % de las metas programadas, existiendo el riesgo de reintegro de $ 378 mil millones al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por falta de gestión”.

También habló de dos proyectos puntuales que presentan —según Rodríguez— serios problemas, entre ellos la Ruta del Arroz.

“Adjudicada durante la gerencia de Carlos Carrillo, tiene un avance físico de solo el 27 %, sin soportes en Secop, y un avance financiero del 0 %, presentando un riesgo de incumplimiento contractual. Tiene riesgo de colapso financiero al haber destinado el 14 % del contrato en costos de administración, un porcentaje elevado para el mercado”, denunció Rodríguez.

También hizo señalamientos sobre el proyecto de investigación hidrodinámica: “Bajo la gerencia de Carlos Carrillo, en lugar de contratar la consultoría de diseños de la intervención, se contrató de forma directa —a pesar de la alerta emitida por la Oficina de Control Interno— un convenio por un valor de $ 17,5 mil millones para insumos básicos con la firma Cuatro Conceptos, empresa que ya había tenido vínculos con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”, informó Rodríguez a través de un comunicado de prensa.

Gustavo Petro, Angie Rodríguez y Armando Benedetti. | Foto: SEMANA

Tras las explosivas denuncias de Angie Rodríguez, el ministro del Interior, Armando Benedetti, su principal aliado en el gobierno de Gustavo Petro, replicó en sus redes sociales la conferencia de prensa.

“Angie Rodríguez, secretaria general de Presidencia, presenta pruebas contundentes de malos manejos, negligencia, de ineficiencia, show y de engaños en el Fondo de Adaptación por Carlos Carrillo. Las denuncias conocidas hoy deben ser investigadas con rigor”, dijo el jefe de la política.

La pelea no es de poca monta y puede remontarse al segundo semestre de 2025, cuando el ministro del Interior, Armando Benedetti, terminó manejando el Fondo Adaptación, según coinciden distintos sectores políticos. La entidad pasó de estar en manos de la izquierda (con Carlos Carrillo) a quedar bajo la jefatura de la política.

El Fondo tiene un presupuesto superior a los 600.000 millones de pesos al año y hoy es manejado en la sombra por el ministro Benedetti, aliado y escudero de Rodríguez en la Casa de Nariño. En los últimos meses, el Fondo Adaptación fue señalado como fuente burocrática de la senadora Berenice Bedoya, de la Alianza Social Independiente (ASI), aunque ella lo ha negado.

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. | Foto: GUILLERMO TORRES

Por su parte, Katherine Rojas Montenegro —cercana al clan Torres, aliados de Benedetti— llegó en septiembre de 2025 como gerente del Fondo Adaptación y desplazó al actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo, quien estaba al frente de la entidad. Ella —cuyo esposo es Tito Lorenzo Lovo Carretero, subdirector técnico del Ministerio del Interior— duró mes y medio en el cargo.

Tras la salida de Rojas Montenegro, llegó en encargo Angie Rodríguez, quien este jueves revisó con espejo retrovisor la gestión de Carlos Carrillo, preparó un polémico informe y lo puso en conocimiento de los organismos de control.

¿Gustavo Petro sabía de las denuncias de Angie Rodríguez? Sí lo sabía, ¿por qué lo permitió? ¿Carlos Carrillo tenía conocimiento de las denuncias en su contra? Las respuestas solo se conocen al interior de la Casa de Nariño, que está que arde.