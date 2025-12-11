Fuego amigo en el Gobierno Petro | Carlos Carrillo contraataca a Angie Rodríguez y a Armando Benedetti: “Por eso reaccionan como reaccionan”

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, a su vez gerente encargada del Fondo Adaptación, adelantó una conferencia de prensa y cargó contra el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, quien fue gerente del Fondo hasta septiembre de 2025. Pese a que ambas entidades pertenecen al gobierno del cambio, Rodríguez no tuvo reparos en cargar con toda contra Carrillo. Y sus mensajes fueron replicados por su amigo Armando Benedetti, ministro del Interior.

Claramente quedó marcada la guerra entre Angie Rodríguez y Armando Benedetti contra Carlos Carrillo. “Del total de $ 8,3 billones asignados desde la creación del Fondo para la reconstrucción de infraestructura, se ha pagado $ 7,6 billones, lo que equivale a una ejecución histórica del 90 %. No obstante, la alerta reside en la gestión reciente: en 2024 el Ministerio de Hacienda castigó la no ejecución del Fondo solicitando el reintegro de casi $ 200 mil millones, y para 2025, solo se ha ejecutado el 47 % de las metas programadas, existiendo el riesgo de reintegro de $ 378 mil millones al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por falta de gestión”, manifestó Rodríguez.

Angie Lizeth Rodríguez, directora del Dapre | Foto: Colprensa

“Por primera vez un Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, destina recursos por $ 1,1 billones para resolver los problemas de desconexión hídrica en La Mojana. A pesar de este esfuerzo, por deficiencias en gestión administrativa, a la fecha se tiene una mínima ejecución de tan solo el 3 % (pagados $ 30 mil millones) y se encuentra en riesgo de pérdida de aproximadamente $ 235 mil millones”, denunció. La cifra —según ella— “es escalofriante. La manifiesto con profundo dolor”.

Y así, pese a que es el propio gobierno del presidente, Gustavo Petro, el que queda expuesto por supuesta baja ejecución, Rodríguez le cargó con toda. Mientras tanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, utilizó sus redes sociales para replicar la rueda de prensa de su amiga Angie. Y escribió en X: “Angie Rodríguez, secretaria general de Presidencia, presenta pruebas contundentes de malos manejos, negligencia, de ineficiencia, show y de engaños en el Fondo de Adaptación por @CarlosCarrilloA. Las denuncias conocidas hoy deben ser investigadas con rigor".

Carlos Carrillo, director de la UNGRD | Foto: Mariano Vimos

Carlos Carrillo, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), respondió. “Los contratos que hoy menciona Angie Rodríguez como la gran revelación fueron advertidos por mí y están en conocimiento de los organismos de control. Se declaró desierto un contrato de consultoría para el proyecto Dinámicas Hídricas en La Mojana por $ 56.000 millones. En ese contrato se recibieron alertas por riesgos de corrupción, se advertía un presunto favorecimiento a un contratista. Finalmente ningún oferente cumplió. La Ruta del Arroz y MojanIA venían estructurados desde la gerencia anterior. MojanIA ya estaba adjudicado y en la ruta de la arroz detectamos serios incumplimientos del contratista que denunciamos de inmediato a los organismos de control. La información que hoy se presenta proviene de la mano derecha de Katherin Rojas, puesta ahí por Armando Benedetti, que duró un mes en la gerencia y a quien denuncié por politiquear en el Fondo. Rojas volvió a acercar al Fondo a grupos políticos en abierta contravía a las órdenes del Presidente @petrogustavo“.

“¡Ojo! La puesta en escena de la señora Rodríguez no tuvo en cuenta el informe de gestión que presenté y nunca tuvo objeciones ni solicitudes de aclaración por parte de la gerencia que lo recibió. En cuanto se dio el cambio en la gerencia, me puse a la orden de Angie Rodríguez para aclarar las dudas que tuviera. Me ratifico en que entregaron el Fondo Adaptación como fortín a polítiqueros. Si algo demuestran estas ‘revelaciones’ es precisamente eso: denunciamos a tiempo cómo habían capturado el Fondo, y por eso reaccionan como reaccionan", agregó.

“Mi informe de gestión y el de mi equipo están disponible para los organismos de control y para la opinión pública en general. Lamento que estas intrigas palaciegas trasciendan de esta forma a la opinión, desgastan al Gobierno y me hacen perder tiempo valioso en momentos en que la misionalidad de la entidad demanda de mi atención”, puntualizó.

Armando Benedetti, ministro del Interior; Angie Rodríguez, directora del Dapre y Carlos Carrillo, director de la UNGRD, respectivamente | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

La entidad pasó de estar en manos de la izquierda (con Carlos Carrillo) a quedar bajo la jefatura de la funcionaria.