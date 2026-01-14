Política

En tiempo récord aparece publicada la hoja de vida de Angie Rodríguez para el cargo de gerente del Fondo Adaptación

La publicación se da a horas de que oficializara su renuncia al cargo de directora del Dapre.

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 3:46 p. m.
Angie Rodríguez ahora es la gerente del Fondo Adaptación.
Angie Rodríguez ahora es la gerente del Fondo Adaptación.

Tan solo horas después de que la directora del Dapre y secretaria general de la Presidencia oficializara su renuncia a ser la mano derecha del presidente Petro, ya aparece publicada su hoja de vida como gerente general del Fondo Adaptación.

El Fondo Adaptación es una entidad del Gobierno Nacional que está a cargo de financiar y ejecutar proyectos de infraestructura para prevenir y mitigar riesgos por desastres naturales.

Durante el año pasado, ese fondo manejó un presupuesto superior al billón de pesos. Rodríguez ya había estado como encargada de esa cartera durante varios meses.

Hoja de vida de Angie Rodríguez
Hoja de vida de Angie Rodríguez

Antes de que se publicara su hoja de vida en la página oficial de aspirantes presidencia, Rodríguez hizo lo propio a través de las cuentas oficiales del Dapre, desde donde hizo público el anuncio de su renuncia en la madrugada de este miércoles.

Confirmado: Jorge Lemus sale de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); Gustavo Petro ya tiene su reemplazo

Juan José “El Nene” Durango, exescolta del condenado Emilio Tapia, será la ficha de Saray Robayo y Cambio Radical a la Cámara de Representantes

Gustavo Petro sacó pecho por decreto de emergencia económica y congresistas lo pararon en seco: “No desinforme”

Golpe para la Colombia Humana: Tribunal negó solicitud de tumbar sanción del CNE en su contra, por financiación irregular de la campaña de Petro

Álvaro Uribe habla del “desespero” del Gobierno Petro por elegir a Iván Cepeda: “Lo ha llevado a endeudarse otros once mil millones de dólares”

María Fernanda Cabal advierte sobre posible “feria de contratos” en el Gobierno Nacional

Gustavo Petro aceptó no manejar la política exterior de Colombia por redes sociales, dice congresista

SEMANA revela los secretos detrás de la renuncia “irrevocable” de Angie Rodríguez a la dirección del Dapre: “Siempre fui molestia para algunos”

Angie Rodríguez renunció “irrevocablemente” al Dapre, en medio de fuertes controversias y ruidos sobre su gestión: “Me voy con la frente en alto”

¿Angie Rodríguez nombró primos y amigos en el Fondo de Adaptación? Esta es la denuncia del director de la UNGRD

“Angie Lizeth Rodríguez Fajardo informa: Por iniciativa propia y de manera libre y voluntaria, presento renuncia irrevocable al cargo de Directora del Dapre y Secretaria General de la Presidencia de la República”, se lee el comunicado.

Angie Rodríguez es una mujer leal con la causa y las políticas de Gustavo Petro, pero el presidente tiene claro que sus órdenes se deben cumplir.
Angie Rodríguez es una mujer leal con la causa y las políticas de Gustavo Petro, pero el presidente tiene claro que sus órdenes se deben cumplir.

“Me voy con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado. Asumiré un nuevo reto como Gerente en propiedad del Fondo Adaptación", escribió Rodríguez.

Rodríguez sale del Dapre, el cargo de mayor poder en la Casa de Nariño porque, además de manejar el computador del palacio presidencial, le habla al oído al presidente Gustavo Petro.

Angie Rodríguez.
Angie Rodríguez durante una entrevista con Semana.

Ella, por ejemplo, fue crucial en el manejo de la agenda del jefe de Estado en los últimos meses. Ahora, en el Fondo Adaptación, su papel será más distante del anillo principal del primer mandatario. Se encargará de ejecutar proyectos integrales de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático.

