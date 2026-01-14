En tiempo récord aparece publicada la hoja de vida de Angie Rodríguez para el cargo de gerente del Fondo Adaptación

Tan solo horas después de que la directora del Dapre y secretaria general de la Presidencia oficializara su renuncia a ser la mano derecha del presidente Petro, ya aparece publicada su hoja de vida como gerente general del Fondo Adaptación.

¿Angie Rodríguez nombró primos y amigos en el Fondo de Adaptación? Esta es la denuncia del director de la UNGRD

El Fondo Adaptación es una entidad del Gobierno Nacional que está a cargo de financiar y ejecutar proyectos de infraestructura para prevenir y mitigar riesgos por desastres naturales.

Durante el año pasado, ese fondo manejó un presupuesto superior al billón de pesos. Rodríguez ya había estado como encargada de esa cartera durante varios meses.

Angie Rodríguez renunció “irrevocablemente” al Dapre, en medio de fuertes controversias y ruidos sobre su gestión: “Me voy con la frente en alto”

Hoja de vida de Angie Rodríguez Foto: Semana

Antes de que se publicara su hoja de vida en la página oficial de aspirantes presidencia, Rodríguez hizo lo propio a través de las cuentas oficiales del Dapre, desde donde hizo público el anuncio de su renuncia en la madrugada de este miércoles.

“Angie Lizeth Rodríguez Fajardo informa: Por iniciativa propia y de manera libre y voluntaria, presento renuncia irrevocable al cargo de Directora del Dapre y Secretaria General de la Presidencia de la República”, se lee el comunicado.

Carlos Carrillo seguirá al frente de la UNGRD, en medio de la disputa con Angie Rodríguez

Angie Rodríguez es una mujer leal con la causa y las políticas de Gustavo Petro, pero el presidente tiene claro que sus órdenes se deben cumplir. Foto: DAPRE

“Me voy con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado. Asumiré un nuevo reto como Gerente en propiedad del Fondo Adaptación", escribió Rodríguez.

Rodríguez sale del Dapre, el cargo de mayor poder en la Casa de Nariño porque, además de manejar el computador del palacio presidencial, le habla al oído al presidente Gustavo Petro.

Angie Rodríguez durante una entrevista con Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Ella, por ejemplo, fue crucial en el manejo de la agenda del jefe de Estado en los últimos meses. Ahora, en el Fondo Adaptación, su papel será más distante del anillo principal del primer mandatario. Se encargará de ejecutar proyectos integrales de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático.