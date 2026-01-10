Carlos Carrillo seguirá al frente de la UNGRD, en medio de la disputa con Angie Rodríguez

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, seguirá en el cargo, pese a las denuncias que hizo en su contra la directora del Dapre, Angie Rodríguez, por supuesta falta de ejecución cuando él gerenció el Fondo Adaptación.

Denuncia de Angie Rodríguez, directora del Dapre, hizo eco en la Contraloría, que abrió indagación preliminar

SEMANA conoció que Petro y Carrillo se escribieron vía WhatsApp, y la continuidad en el cargo por parte de Carrillo se mantendrá. Pero la relación entre Carrillo y Rodríguez es de “guerra a muerte”, como repiten los asesores de ambos.

El primero radicó una queja formal por “acoso laboral” contra la segunda ante el Ministerio del Trabajo y pidió el acompañamiento de la defensora del Pueblo, Iris Marín. La UNGRD depende del Dapre y varias de sus funciones se realizan en coordinación con el Fondo Adaptación. ¿Quién cederá?