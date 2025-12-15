Un informe de Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia-Dapre, encendió las alarmas.

La funcionaria fue encargada desde noviembre del Fondo de Adaptación, entidad creada para financiar y ejecutar proyectos integrales de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastres. En otras palabras, cada vez que hay fenómenos como el del Niño o de la Niña, dicha entidad debe estar al frente, para garantizar que los damnificados reciban apoyos y, más aún, para que se procure evitar llegar a las graves afectaciones de la población por cuenta de los embates del clima.

De ahí que destapara una evaluación que se convirtió en insumo para la Contraloría General, que, tras revisarlo, anunció que inició una indagación preliminar a la ejecución de los recursos públicos destinados a la atención de los efectos del Fenómeno de La Niña 2010-2011.

Puente Los Negritos que se cayó en Ayapel, Córdoba en La Mojana. | Foto: Cortesía.

De tiempo atrás

En particular, la Contraloría pondrá el foco en las alertas que fueron lanzadas por la directora del Dapre, alrededor de las afectaciones sucedidas en La Mojana y otras zonas similares.

Rodríguez mencionó en su informe la baja ejecución presupuestal en áreas de vital importancia para las comunidades. En particular, subrayó la baja inversión de recursos para resolver los problemas de inundación en La Mojana, un tema que ha sido persistente a lo largo de la historia. Inclusive, el cálculo presentado por la funcionaria es desastroso: la ejecución solo llega al 3 %, ocasionando, además, que exista el riesgo de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dada la baja ejecución, exija la devolución de aproximadamente 235 mil millones de pesos.

Contraloría General | Foto: El País

El informe que presentó la directora del Dapre, que se constituyó en una denuncia pública que ninguna entidad de control y vigilancia podrá pasar desapercibida, incluye, por ejemplo, que “eel total de $ 8,3 billones asignados desde la creación del Fondo de Adaptación, para la reconstrucción de infraestructura, se han pagado $ 7,6 billones, lo que equivale a una ejecución histórica del 90 %. No obstante, la alerta reside en la gestión reciente: en 2024 el Ministerio de Hacienda castigó la no ejecución del Fondo solicitando el reintegro de casi $ 200 mil millones, y para 2025, solo se ha ejecutado el 47 % de las metas programadas".

La Contraloría, según su pronunciamiento, estará los retrasos en la realización de Estudios y Diseños, según lo denunció la directora del Dapre.

Dichos estudios son indispensables para el inicio de las obras de protección y solución definitiva a los problemas de La Mojana.

Hay que recordar que en esa zona hay al menos 400.000 personas ubicadas en 11 municipios, que de manera persistente están en riesgo, debido a la situación de la zona en la que habitan.

La situación de La mojana ha sido catalogada por muchos analistas como una tragedia eterna. | Foto: Defensoría del Pueblo

De igual manera, la Contraloría manifestó que estará atenta a algunas inversiones que son “cuestionables”, desde la perspectiva de la actual Gerencia encargada del Fondo Adaptación.