Casa de Nariño reaccionó a la polémica por despidos en el Dapre: dio a conocer la cifra real y la razón de la medida

Esta semana estalló una nueva polémica en el Gobierno nacional que sacudió la Casa de Nariño, con una ola de despidos en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

En medio de esta controversia, la Presidencia reaccionó y publicó un comunicado en el que reveló la cifra real de funcionarios declarados insubsistentes y las razones que motivaron esa drástica determinación.

Lo hizo la Casa de Nariño en tres puntos:

En total, fueron 12 personas las que se desvincularon de la entidad y no 30 a 40, como señalan las notas de prensa. Las personas que fueron retiradas contaban con una vinculación de “libre nombramiento y remoción” y no formaban parte de la carrera administrativa ni habían ingresado por concurso. Lo anterior se fundamenta en la Sentencia SU-003-2018, que señala: “La Corte Constitucional aclara que los empleados públicos que desempeñan cargos de libre nombramiento y remoción no gozan de estabilidad laboral reforzada”. Es importante señalar que los 12 funcionarios eran de confianza de la pasada dirección y que, al llegar una nueva administración, se considera que quedan a disposición del nuevo director o directora, quien conformará su equipo cercano de trabajo.

La controversia se agudizó el lunes de esta semana, ya que, a pocos días de que comience la Ley de Garantías, se empezaron a ejecutar los despidos en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

SEMANA conoció que al menos ocho funcionarios habrían sido declarados insubsistentes en la tarde de ese día. Uno de los casos que más llamó la atención es el de la jefa de Talento Humano de la entidad, quien llevaba 25 años de servicio y estaba próxima a pensionarse.

Frente a esa declaración de insubsistencia, fuentes de la entidad aseguraron que ella misma, la jefa de Talento Humano, habría implementado el procedimiento para retirar de la entidad al personal que ya cumpliera con los requisitos para pensionarse. “Las personas que cumplían la edad, ella pedía la pensión y las sacaban”, dijeron.