“¿Cuál fue el bruto?”: Gustavo Petro publicó llamativo mensaje, cerca de las doce de la noche, que impactó las redes sociales

A lo largo de su mandato, el presidente Gustavo Petro se ha caracterizado por el uso habitual y constante de las redes sociales, especialmente de su cuenta personal en X. Sin embargo, llamó la atención una publicación que realizó a altas horas de la noche del lunes 26 de enero.

En el particular mensaje, el mandatario colombiano lanzó varias frases que no pasaron desapercibidas entre los usuarios de X. Una de ellas fue la pregunta “¿cuál fue el bruto?” y, en otro de los apartes del post, dijo: “Chicuelo de Harvard alucinando con matemáticas”.

Esa situación se dio en medio de un análisis que hizo sobre el oro: “Descubriste por fin el misterio económico. El oro es material e implica trabajo; el dólar sale de los bosques de madera y plástico del petróleo. El oro es parte de la historia de la humanidad por ser sólido y hermoso; el billete se acaba rápido”.

“¿En dónde está la realidad? En la tierra y en la vida de los pueblos. ¿Cuál fue el bruto en el gobierno de Duque que se le ocurrió vender el oro de las reservas? Un chicuelo de Harvard alucinando con matemáticas y sin ver la realidad, debió ser”, expresó el jefe de Estado.

También afirmó en esa plataforma digital: “Hoy Colombia sería mucho más rica si el Banco de la República no hubiera abandonado la compra del oro, por designios extranjeros que nos hizo pasar al dólar y el papel y los algoritmos, olvidándonos de las verdaderas fuentes de la riqueza de una sociedad: la naturaleza y la fuerza viva del trabajo. Consenso científico ratificado por el covid-19. Nos creímos el cuento de que seríamos ricos con lentejuelas, viviendo de la renta fácil del Estado o de la cocaína, sin ser los más productivos del mundo, o petroleros sin petróleo en las reservas de una energía de salida”.

“Nos creímos los cuentos paisas, pero olvidamos al campesino paisa, cafetero arriero, que hizo verdadera riqueza nacional al subir las empinadas cordilleras para sembrar café o buscar oro. Trabajo y naturaleza juntos, a músculo puro, creando riqueza excelsa”, subrayó el mandatario colombiano en el llamativo mensaje.

Y concluyó: “El día que el Banco de la República dejó de comprar el oro, tomado por chicuelos alucinantes de Harvard sin sabiduría, y el día en que dejamos morir a los viejos cafeteros paisas, robados y sin pensión, se perdió la guía de la espada libertadora y emancipatoria, y caímos en la violencia; Santander de nuevo, el homicida, que le hacía trampa a la ley del pueblo, y no Bolívar, el Libertador”.

Por último, otro usuario de X anotó: “Si tanto le importa el oro, ¿por qué no le pone cuidado a la minería ilegal? El 85 % del oro que se extrae en Colombia es ilegal; ese oro puede enriquecer las arcas del Estado. Valore la noble labor de los geólogos de Colombia”.