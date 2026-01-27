Política

“¿Cuál fue el bruto?”: Gustavo Petro publicó llamativo mensaje, cerca de las doce de la noche, que impactó las redes sociales

El mandatario también dijo: “Chicuelo de Harvard alucinando”.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 3:14 p. m.
El presidente Gustavo Petro ha recibido críticas por el constante uso de las redes sociales.
El presidente Gustavo Petro ha recibido críticas por el constante uso de las redes sociales. Foto: AFP

A lo largo de su mandato, el presidente Gustavo Petro se ha caracterizado por el uso habitual y constante de las redes sociales, especialmente de su cuenta personal en X. Sin embargo, llamó la atención una publicación que realizó a altas horas de la noche del lunes 26 de enero.

En el particular mensaje, el mandatario colombiano lanzó varias frases que no pasaron desapercibidas entre los usuarios de X. Una de ellas fue la pregunta “¿cuál fue el bruto?” y, en otro de los apartes del post, dijo: “Chicuelo de Harvard alucinando con matemáticas”.

Armando Benedetti enciende polémica: “Si hubiera reelección, Petro gana otra vez”

Esa situación se dio en medio de un análisis que hizo sobre el oro: “Descubriste por fin el misterio económico. El oro es material e implica trabajo; el dólar sale de los bosques de madera y plástico del petróleo. El oro es parte de la historia de la humanidad por ser sólido y hermoso; el billete se acaba rápido”.

“¿En dónde está la realidad? En la tierra y en la vida de los pueblos. ¿Cuál fue el bruto en el gobierno de Duque que se le ocurrió vender el oro de las reservas? Un chicuelo de Harvard alucinando con matemáticas y sin ver la realidad, debió ser”, expresó el jefe de Estado.

