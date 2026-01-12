Nación

¿Angie Rodríguez nombró primos y amigos en el Fondo de Adaptación? Esta es la denuncia del director de la UNGRD

Carlos Carrillo hizo pública la información en su cuenta de X.

Redacción Semana
12 de enero de 2026, 4:11 p. m.
Angie Rodríguez, Armando Benedetti y Carlos Carrillo.
Angie Rodríguez, Armando Benedetti y Carlos Carrillo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

No cesa el fuego amigo al interior del Palacio de Nariño entre la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo. Este último hizo graves señalamientos en contra de la alta funcionaria, en los que relaciona a familiares y personas cercanas con vínculos laborales en el Fondo de Adaptación.

Los señalamientos de Carrillo se dieron luego de que el presidente Gustavo Petro expidió una resolución en la que les pide a los integrantes de su gabinete evitar los despidos masivos y las contrataciones a dedo antes de que entre en vigencia la ley de garantías, que inicia este 31 de enero.

Esta fue la denuncia del director de la UNGRD, Carlos Carrillo, contra Angie Rodríguez. Foto: No

El director de la UNGRD señaló: “Muy acertada la circular ordenada por el presidente Gustavo Petro. La masacre laboral que cometió la señora Angie Rodríguez en el Fondo de Adaptación va en contravía de lo que creemos los defensores de los trabajadores y también en contra de las orientaciones del presidente”.

Carrillo denunció hace algunos días a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) ante la Defensoría del Pueblo, por lo que considera un acoso laboral que inició con calificaciones “injuriosas y ultrajantes” por parte de Rodríguez.

Pero ahora expuso en su cuenta de X: “El primero de enero, sin previo aviso y con los juzgados cerrados, la mitad de la planta del Fondo fue arbitrariamente echada a la calle, mientras la señora Rodríguez nombra y nombra amigos, dicen que hasta primos, en los cargos del Dapre y del Fondo”.

El Fondo de Adaptación es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, destinada a atender las zonas afectadas por fenómenos naturales, y ejecuta proyectos que permiten la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático.

Angie Rodríguez defiende a Petro: “La persecución al señor presidente de la República obedece a su liderazgo mundial”

Lo grave de la denuncia de Carlos Carrillo es que, después de la masacre laboral en ese Fondo que, supuestamente, habría sido ordenada por la directora del Dapre, ahora los señalamientos vinculan a familiares y personas cercanas con esos cargos.

Esta disputa comenzó después de que Angie Rodríguez señaló a Carlos Carrillo como el supuesto responsable de las irregularidades que se habrían dado en la contratación y ejecución presupuestal del Fondo de Adaptación. El director de la UNGRD respondió que esa situación fue alertada por él y señaló que las denuncias en su contra estarían motivadas por el ministro del Interior, Armando Benedetti.

