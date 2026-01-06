POLÍTICA

Angie Rodríguez defiende a Petro: “La persecución al señor presidente de la República obedece a su liderazgo mundial”

Transcripción de la declaración de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Redacción Semana
7 de enero de 2026, 1:51 a. m.
Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el 6 de enero de 2026, en Bogotá, junto a parte del gabinete
Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el 6 de enero de 2026, en Bogotá, junto a parte del gabinete Foto: Presidencia de Colombia

Transcripción de la declaración de Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República:

Muy buenas noches a todos y todas colombianos, colombianas y comunidad internacional. También a nuestro presidente de la República, Gustavo Petro, nuestro presidente elegido democráticamente.

Bogotá, 6 de enero del 2026.

A los jefes y jefas de Estado y de diferentes gobiernos, a sus parlamentarios, a los organismos multilaterales, a los pueblos del mundo, a nuestros compatriotas. Como es de su conocimiento, el presidente de la República Gustavo Petro y la nación colombiana ha sido objeto de una reiterada agresión y de amenaza del gobierno de los Estados Unidos.

La persecución al señor presidente de la República obedece a su liderazgo mundial en la defensa de la soberanía de las naciones del multilateralismo, el apoyo a la causa palestina, la lucha contra la crisis climática y la búsqueda incansable de la paz.

Por ello, frente a las acusaciones infundadas y juicios que desconocen nuestra historia y nuestros esfuerzos, Colombia no responde con agravios ni tampoco con amenazas. Responde con lo que siempre llamado al mundo, la verdad, el respeto y la verificación.

Colombia ha aprendido a un a un costo inmenso que una política antidrogas basada únicamente en la fuerza no da resultados. Por ello se ha construido un nuevo enfoque, perseguir las finanzas criminales, proteger la vida, sustituir las economías ilegales y atender las causas estructurales que alimentan este conflicto.

En este espíritu invitamos a todos los estados del mundo, a los organismos multilaterales y a los países con los que mantenemos relaciones de cooperación a constatar la realidad de nuestro país y a obedecer directamente nuestros esfuerzos de la justicia social dirigidos por el presidente Gustavo Petro, orientados a la violencia, el narcotráfico y la desigualdad social.

Estos hechos que enfrentan a Colombia hoy, varios países de Latinoamérica y el Caribe y otras regiones del mundo son violatorios del derecho internacional incluida la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, no solo están amenazando a nuestra nación y a nuestro presidente, sino también hay una amenaza a la paz mundial.

Agradecemos las expresiones de solidaridad y apoyo que hemos recibido. Invitamos a la movilización de los pueblos, a la movilización de los pueblos no solo de Colombia, sino también del mundo. En la defensa de la vida, en la defensa de la democracia, en la defensa de la soberanía y el respeto de la auto autodeterminación de los pueblos.

Al pueblo colombiano le decimos, “Como hijos de Bolívar y de la sangre que hemos derramado por la libertad. Respaldamos a nuestro presidente Gustavo Petro, defendemos la soberanía nacional y la decisión popular expresada en las urnas.

Hacer de Colombia una potencia mundial de la vida y un país de la belleza con profunda firmeza y respeto ministros, viceministros, directores de entidades de centralización a nivel de eh de la nación y superintendencias. Presidente Gustavo Petro, usted no está solo, usted tiene un pueblo. Vuelvo y reitero, que lo ama y que lo espalda. Muchísimas gracias a todos y todas. Colombia soberana y democrática.

