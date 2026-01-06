Gobierno Petro pide respaldo de la comunidad internacional por “agresión y amenaza” de Estados Unidos: “Colombia no responde con agravios”

Los ministros y funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro, con la vocería de Angie Rodríguez, directora del Dapre, hicieron público un comunicado dirigido a la comunidad internacional frente a las últimas declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump.

Rodríguez se refirió directamente a jefes de Estado de otros países, así como parlamentarios y organismos multilaterales.

“El presidente de la República, Gustavo Petro, y la nación colombiana ha sido objeto de una reiterada agresión y de amenaza del Gobierno de los Estados Unidos. La persecución al señor presidente de la República obedece a a su liderazgo mundial en la defensa de la soberanía de las naciones, del multilateralismo, el apoyo de la causa palestina, la lucha contra la crisis climática y la búsqueda incansable de la paz", dijo la directora del Dapre en la comunicación.

Según el comunicado, se trata de “acusaciones infundadas” y “juicios que desconocen” la historia y esfuerzos de Colombia.

“Colombia no responde con agravios ni tampoco con amenazas. Responde con lo que siempre ha reclamado al mundo. La verdad, el respeto y la verificación”, manifestó.

Recalcó que Colombia sabe que “una política antidrogas basada únicamente en la fuerza no da resultados”.

“Por ello se ha construido un nuevo enfoque. Perseguir las finanzas criminales, proteger la vida, sustituir las economías ilegales y atender las causas estructurales que alimentan este conflicto. En este espíritu, invitamos a todos los Estados del mundo, a los organismos multilaterales y a los países con los que mantenemos relaciones de cooperación a constatar la realidad de nuestro país”, señaló.

De acuerdo con Rodríguez, los hechos “son violatorios del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas”.

La directora del Dapre dijo que no solo es una amenaza al presidente Gustavo Petro, sino “una amenaza a la paz mundial”.

Gustavo Petro arremete contra Donald Trump: “El título que me asigna como forajido del narcotráfico es un reflejo de su cerebro senil”

Igualmente, agradecieron las “expresiones de solidaridad y apoyo” que han recibido de otros países.

“Invitamos a la movilización de los pueblos. No solo de Colombia, sino también del mundo, en la defensa de la vida, en la defensa de la democracia, y en el respeto de la autodeterminación de los pueblos”, recalcó.

Finalmente, expresaron su respaldo al mandatario: “Con profunda firmeza y respeto, ministros, viceministros, directores de entidades descentralizadas a nivel nación y superintendencias. Presidente Gustavo Petro, usted no está solo, usted tiene un pueblo que lo ama y que lo respalda”.

Finalmente, Rodríguez recordó a la audiencia que mañana fueron convocadas marchas a nivel nacional en respaldo del Gobierno nacional.