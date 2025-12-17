Angie Rodríguez, directora del Dapre, denuncia persecución y renuncia a su calidad de superintendente de Salud ‘ad hoc’

Angie Rodríguez, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y mano derecha de Gustavo Petro, le anunció al jefe de Estado que no continuará desarrollando las funciones que le encargó en la Superintendencia Nacional de Salud por un supuesta persecución de la que está siendo víctima.

Como se recordará, el primer mandatario le sumó entre sus obligaciones estar al frente de los asuntos relacionados con la Nueva EPS, operando oficialmente como superintendente Nacional de Salud ‘ad hoc’, dado que el titular de ese cargo, Bernardo Armando Camacho, fue agente interventor de esa EPS.

“He decidido enviarle al señor presidente de la República una comunicación en virtud de la cual yo renuncio a la Superintendencia ‘ad hoc’ en la Nueva EPS. Esto, por diferentes motivos, incluyendo una situación que, sigo insistiendo, hace parte de una conspiración”, manifestó la directora del Dapre.

Su teoría es que detrás de esa conspiración estarían personas muy cercanas con el objetivo de desprestigiarla ante el país y la opinión pública, y destapó el nuevo plan que descubrió y que ya puso en conocimiento de las autoridades judiciales para que identifiquen a los responsables.

Angie Rodríguez y presidente Gustavo Petro. Foto: DAPRE

“En días pasados, radiqué una denuncia ante persona indeterminada para que ellos investiguen quiénes están utilizando, de manera indebida, mi nombre para cobrar dineros en las EPS intervenidas del país. Este acto criminal se suma a otra serie de situaciones que están adelantando en mi contra”, agregó Rodríguez.

Rodríguez alertó que identificó un supuesto diseño de montajes y persecuciones, sobre las cuales también ya fueron alertadas las autoridades competentes. El caso es analizado con lupa por parte de investigadores de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, respaldados con una millonaria recompensa ofrecida por el Ministerio de Defensa.

“Yo soy una mujer digna, transparente, que ama el servicio público, y por eso decido hacer esta denuncia pública. Agradezco a las personas que puedan brindar información a las autoridades y a mí sobre todo este escenario tan lamentable de conspiración en mi contra”, manifestó la directora del Dapre.

Esta queja fue antecedida por otra denuncia. Ella alertó que un grupo de personas ingresaron a la residencia de sus padres, donde ella acude con reiteración. El hecho ocurrió antes de que el presidente Petro pensara en sacarla del cargo, pero que, finalmente, no se materializó su pedido y le ratificó sus funciones.