Política

Angie Rodríguez, directora del Dapre, denuncia persecución y renuncia a su calidad de superintendente de Salud ‘ad hoc’

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia dio un paso al costado en la tarea que le encargó Gustavo Petro sobre los temas de Nueva EPS en la Superintendencia Nacional de Salud.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 5:59 p. m.
Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia.
Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia. Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA

Angie Rodríguez, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y mano derecha de Gustavo Petro, le anunció al jefe de Estado que no continuará desarrollando las funciones que le encargó en la Superintendencia Nacional de Salud por un supuesta persecución de la que está siendo víctima.

Como se recordará, el primer mandatario le sumó entre sus obligaciones estar al frente de los asuntos relacionados con la Nueva EPS, operando oficialmente como superintendente Nacional de Salud ‘ad hoc’, dado que el titular de ese cargo, Bernardo Armando Camacho, fue agente interventor de esa EPS.

¿Carrillo incomoda?: la guerra que se desató entre Armando Benedetti, Angie Rodríguez y el director de la UNGRD

“He decidido enviarle al señor presidente de la República una comunicación en virtud de la cual yo renuncio a la Superintendencia ‘ad hoc’ en la Nueva EPS. Esto, por diferentes motivos, incluyendo una situación que, sigo insistiendo, hace parte de una conspiración”, manifestó la directora del Dapre.

Su teoría es que detrás de esa conspiración estarían personas muy cercanas con el objetivo de desprestigiarla ante el país y la opinión pública, y destapó el nuevo plan que descubrió y que ya puso en conocimiento de las autoridades judiciales para que identifiquen a los responsables.

Política

Salario mínimo 2026: Armando Benedetti anticipa posible incremento

Política

Gustavo Petro recibió su regalo de Navidad en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara: le cerraron 16 investigaciones

Política

Gustavo Petro dio primera orden por parranda de Carlos Ramón González en Nicaragua: “Deben salir de sus cargos”

Política

“Yo estoy de acuerdo”: Petro dio sorpresivo giro sobre Trump por medida que adoptó y el mensaje generó ola de reacciones

Política

Gustavo Petro destapó quién es, a su juicio, el culpable del golpe que recibió su estrategia económica y lanzó alerta

Política

María Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo, una relación de amistad que está minada: historias no contadas y duelos. SEMANA revela los secretos

Política

MinSalud equiparará prima de la UPC del régimen subsidiado con el contributivo y asegura que acató orden de la Corte Constitucional

Política

“Ruines, miserables y canallas”: la fuerte despachada que llamó la atención de Gustavo Petro; así respondió el presidente

Política

Gustavo Petro guarda silencio mientras dos grandes peleas estallan en sus manos: ¿Hasta cuándo lo permitirá?

Política

¿Carrillo incomoda?: la guerra que se desató entre Armando Benedetti, Angie Rodríguez y el director de la UNGRD

Angie Rodríguez es una mujer leal con la causa y las políticas de Gustavo Petro, pero el presidente tiene claro que sus órdenes se deben cumplir.
Angie Rodríguez y presidente Gustavo Petro. Foto: DAPRE

“En días pasados, radiqué una denuncia ante persona indeterminada para que ellos investiguen quiénes están utilizando, de manera indebida, mi nombre para cobrar dineros en las EPS intervenidas del país. Este acto criminal se suma a otra serie de situaciones que están adelantando en mi contra”, agregó Rodríguez.

Rodríguez alertó que identificó un supuesto diseño de montajes y persecuciones, sobre las cuales también ya fueron alertadas las autoridades competentes. El caso es analizado con lupa por parte de investigadores de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, respaldados con una millonaria recompensa ofrecida por el Ministerio de Defensa.

Directora del Dapre, Angie Rodríguez, mira con espejo retrovisor y hace graves denuncias sobre “malos manejos” que encontró en el Fondo Adaptación

Yo soy una mujer digna, transparente, que ama el servicio público, y por eso decido hacer esta denuncia pública. Agradezco a las personas que puedan brindar información a las autoridades y a mí sobre todo este escenario tan lamentable de conspiración en mi contra”, manifestó la directora del Dapre.

Esta queja fue antecedida por otra denuncia. Ella alertó que un grupo de personas ingresaron a la residencia de sus padres, donde ella acude con reiteración. El hecho ocurrió antes de que el presidente Petro pensara en sacarla del cargo, pero que, finalmente, no se materializó su pedido y le ratificó sus funciones.

Mas de Política

Angie Rodríguez

Angie Rodríguez, directora del Dapre, denuncia persecución y renuncia a su calidad de superintendente de Salud ‘ad hoc’

Armando Benedetti, ministro del Interior.

Salario mínimo 2026: Armando Benedetti anticipa posible incremento

Gobierno Petro y reforma tributaria

Gustavo Petro recibió su regalo de Navidad en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara: le cerraron 16 investigaciones

Carlos Ramón González Gustavo Petro.

Gustavo Petro dio primera orden por parranda de Carlos Ramón González en Nicaragua: “Deben salir de sus cargos”

Donald Trump Gustavo Petro

“Yo estoy de acuerdo”: Petro dio sorpresivo giro sobre Trump por medida que adoptó y el mensaje generó ola de reacciones

El presidente Petro ya reaccionó a la noticia de que entró a la Lista Clinton de Estados Unidos.

Gustavo Petro destapó quién es, a su juicio, el culpable del golpe que recibió su estrategia económica y lanzó alerta

Maria Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo.

María Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo, una relación de amistad que está minada: historias no contadas y duelos. SEMANA revela los secretos

Comisión séptima, hundimiento reforma salud

MinSalud equiparará prima de la UPC del régimen subsidiado con el contributivo y asegura que acató orden de la Corte Constitucional

Presidente Gustavo Petro entró en la recta final de su Gobierno.

“Ruines, miserables y canallas”: la fuerte despachada que llamó la atención de Gustavo Petro; así respondió el presidente

Armando Benedetti, Cristina Lombana.

Comisión de Acusación: Benedetti pide la suspensión provisional de la magistrada Cristina Lombana

Noticias Destacadas