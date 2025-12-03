Suscribirse

Política

MinDefensa rechaza los ataques contra Angie Rodríguez y anuncia investigación: “No vamos a permitir que sea objeto de amenazas o presiones”

Ofrecen una millonaria recompensa por los criminales que violentaron la casa de los padres de la exfuncionaria del Gobierno Petro.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

4 de diciembre de 2025, 3:55 a. m.
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la directora saliente del Dapre, Angie Rodríguez.
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la directora saliente del Dapre, Angie Rodríguez. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA / Suministrado a Semana

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la difícil situación que atraviesa la directora saliente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, quien denunció que cinco hombres violentaron la residencia de sus padres en la localidad Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.

“Rechazo de manera contundente los hechos ocurridos contra la Dra. Angie Rodríguez, un ataque que deberá ser objeto de una investigación inmediata y rigurosa, en la cual brindaremos todo nuestro apoyo y capacidades institucionales”, dijo inicialmente a través de su cuenta personal de X.

Contexto: Así violentaron la vivienda de los padres de la directora saliente del Dapre, Angie Rodríguez: SEMANA muestra los videos de la residencia en Bogotá

Sánchez se pronunció luego de que SEMANA revelara los videos de este violento hecho ocurridos el pasado 21 de noviembre de 2025, a las 2:00 de la madrugada.

“Este hecho constituye una acción que vulnera la seguridad de una funcionaria del Estado y busca enviar un mensaje de intimidación. No vamos a permitir que ningún servidor público sea objeto de amenazas o presiones que pretendan afectar el ejercicio legítimo de sus funciones”, mencionó.

El ministro fue enfático en mencionar que dio instrucciones a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación para que inicien las respectivas investigaciones.

“He ordenado a nuestra Policía para que, de manera articulada con la Fiscalía, actúe con la máxima celeridad y con rigor para esclarecer plenamente lo ocurrido, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia”, afirmó.

Sánchez también dio a conocer que desde el Ministerio de Defensa ofrecen una millonaria recompensa por los criminales que violentaron la casa de los padres de la exfuncionaria del Gobierno Petro.

“Como lo he indicado en anteriores ocasiones por estos hechos criminales, ofrecemos una recompensa de hasta $1.000 millones de pesos por información veraz, precisa y oportuna que permita anticiparnos y evitar cualquier atentado contra líderes políticos, sociales y otros liderazgos, así como contra sus familias”, agregó.

Angie Rodríguez, directora del Dapre
Angie Rodríguez, saliente directora del Dapre. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA / Suministrado a Semana

Por último, envió un mensaje especial a la ciudadanía en general para que suministre información oportuna sobre estos hechos que pusieron en peligro la vida de los familiares de Angie Rodríguez.

“Quien atenta contra un dirigente o líder, cualquiera sea su ideología o posición política, ataca directamente nuestra democracia y el Estado Social de Derecho. Eso no lo vamos a permitir. Hacemos un llamado responsable a la ciudadanía para que nos suministre información que permita salvar vidas. Absoluta reserva”, puntualizó el ministro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. MinDefensa rechaza los ataques contra Angie Rodríguez y anuncia investigación: “No vamos a permitir que sea objeto de amenazas o presiones”

2. Mhoni Vidente pronosticó el final del 2025 para varios países; esto dijo sobre Colombia

3. El video viral que cambió una vida: un veterano de guerra de 88 años obtiene más de un millón en donaciones tras perder su pensión

4. Lucas González da el golpe en el FPC, calla a sus críticos y clasifica al Tolima a la final de la Liga Betplay

5. Confirman el principal objetivo del radar instalado por Estados Unidos en país vecino de Venezuela

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ministro de defensaPedro SánchezDapreAngie Rodríguez

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.