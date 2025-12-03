MinDefensa rechaza los ataques contra Angie Rodríguez y anuncia investigación: “No vamos a permitir que sea objeto de amenazas o presiones”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la difícil situación que atraviesa la directora saliente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, quien denunció que cinco hombres violentaron la residencia de sus padres en la localidad Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.

“Rechazo de manera contundente los hechos ocurridos contra la Dra. Angie Rodríguez, un ataque que deberá ser objeto de una investigación inmediata y rigurosa, en la cual brindaremos todo nuestro apoyo y capacidades institucionales”, dijo inicialmente a través de su cuenta personal de X.

Sánchez se pronunció luego de que SEMANA revelara los videos de este violento hecho ocurridos el pasado 21 de noviembre de 2025, a las 2:00 de la madrugada.

“Este hecho constituye una acción que vulnera la seguridad de una funcionaria del Estado y busca enviar un mensaje de intimidación. No vamos a permitir que ningún servidor público sea objeto de amenazas o presiones que pretendan afectar el ejercicio legítimo de sus funciones”, mencionó.

El ministro fue enfático en mencionar que dio instrucciones a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación para que inicien las respectivas investigaciones.

“He ordenado a nuestra Policía para que, de manera articulada con la Fiscalía, actúe con la máxima celeridad y con rigor para esclarecer plenamente lo ocurrido, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia”, afirmó.

Sánchez también dio a conocer que desde el Ministerio de Defensa ofrecen una millonaria recompensa por los criminales que violentaron la casa de los padres de la exfuncionaria del Gobierno Petro.

“Como lo he indicado en anteriores ocasiones por estos hechos criminales, ofrecemos una recompensa de hasta $1.000 millones de pesos por información veraz, precisa y oportuna que permita anticiparnos y evitar cualquier atentado contra líderes políticos, sociales y otros liderazgos, así como contra sus familias”, agregó.

Angie Rodríguez, saliente directora del Dapre. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA / Suministrado a Semana

Por último, envió un mensaje especial a la ciudadanía en general para que suministre información oportuna sobre estos hechos que pusieron en peligro la vida de los familiares de Angie Rodríguez.