Gobierno Petro posesionó nuevo superintendente de Salud en medio de polémica

Se hizo oficial el nombramiento de Bernardo Armando Camacho Rodríguez como nuevo superintendente Nacional de Salud, pese a las alarmas que encendieron los sectores sobre la supuesta inconveniencia de su llegada al cargo.

El Gobierno Petro se inclinó por este hombre destacando su profesión como médico y su “amplia experiencia en gestión pública y fortalecimiento de instituciones al servicio de la vida”.

Lo que ha generado controversia es que, entre noviembre de 2024 y agosto de 2025, él se desempeñó como agente interventor especial de la Nueva EPS, y sus labores fueron reprochadas.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lo posesionó en las últimas horas. Así quedó registrado en fotografías que divulgó la dependencia a través de sus redes sociales.

“Desde la Superintendencia, el Gobierno del cambio seguirá protegiendo los recursos del sector salud, garantizando este derecho fundamental”, reportó la cartera de salud este martes.