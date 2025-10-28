Suscribirse

Confidenciales

Gobierno Petro posesionó nuevo superintendente de Salud en medio de polémica

Varios sectores alarmaron por la inconveniencia del nuevo superintendente Nacional de Salud por su trabajo en Nueva EPS.

Redacción Semana
28 de octubre de 2025, 12:27 p. m.
Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo: y nuevo superintendente Nacional de Salud, Bernardo Armando Camacho Rodríguez.
Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo: y nuevo superintendente Nacional de Salud, Bernardo Armando Camacho Rodríguez. | Foto: Ministerio de Salud.

Se hizo oficial el nombramiento de Bernardo Armando Camacho Rodríguez como nuevo superintendente Nacional de Salud, pese a las alarmas que encendieron los sectores sobre la supuesta inconveniencia de su llegada al cargo.

El Gobierno Petro se inclinó por este hombre destacando su profesión como médico y su “amplia experiencia en gestión pública y fortalecimiento de instituciones al servicio de la vida”.

Lo que ha generado controversia es que, entre noviembre de 2024 y agosto de 2025, él se desempeñó como agente interventor especial de la Nueva EPS, y sus labores fueron reprochadas.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lo posesionó en las últimas horas. Así quedó registrado en fotografías que divulgó la dependencia a través de sus redes sociales.

“Desde la Superintendencia, el Gobierno del cambio seguirá protegiendo los recursos del sector salud, garantizando este derecho fundamental”, reportó la cartera de salud este martes.

