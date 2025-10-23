Gustavo Petro reaccionó a estocada que recibió su polémico sistema de salud y publicó fuerte mensaje

El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció por la decisión que adoptó el Consejo de Estado en contra de uno de los decretos que expidió su gobierno, el cual anticipaba su polémica reforma a la salud, iniciativa que aún se discute en el Congreso.

A través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, el jefe de Estado publicó un mensaje en el que critica la medida que adoptó el alto tribunal y aprovechó para lanzar un fuerte sablazo.

“Lo digo con todas las letras: suspender un sistema preventivo en un país es ir contra la vida humana. La ley ordena un sistema preventivo para Colombia”, posteó Gustavo Petro.

Lo digo con todas las letras: suspender un sistema preventivo en un país es ir contra la vida humana



https://t.co/MtkEbMwqHu — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 23, 2025

La postura del presidente se dio luego de que este jueves el Consejo de Estado tumbara de manera provisional el Decreto 0858 de 2025 del Ministerio de Salud, con el cual se podía materializar en Colombia el nuevo modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo.

La demanda en contra de esa medida la interpuso el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, quien ha sido uno de los congresistas que más inconsistencias ha detectado sobre el esquema de salud de Petro.

“Decretar la suspensión provisional de los efectos del Decreto 0858 de 30 de julio de 2025, «Por el cual se sustituye la parte 11, del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, relativo al modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo», expedido por el Gobierno nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”, se desprende de uno de los apartes de la decisión del Consejo de Estado.

A su turno, el representante Forero reaccionó por medio de su cuenta de X: “Nuevo revés para @petrogustavo y @GA_Jaramillo. El @consejodeestado acogió mi solicitud de medidas cautelares y suspendió el Decreto 0858 de 2025″.

Continuó: “Es una buena noticia y un alivio para los colombianos que el ‘plan B’ o reforma a la salud vía decreto se haya empantanado”.

Nuevo revés para @petrogustavo y @GA_Jaramillo.



El @consejodeestado acogió mi solicitud de medidas cautelares y suspendió el Decreto 0858 de 2025.



pic.twitter.com/KBc6f2w7jH — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) October 23, 2025