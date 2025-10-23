Suscribirse

Gustavo Petro reaccionó a estocada que recibió su polémico sistema de salud y publicó fuerte mensaje

El Consejo de Estado tumbó provisionalmente un decreto que daba vía libre al modelo preventivo de salud.

Redacción Semana
24 de octubre de 2025, 12:33 a. m.
Gustavo Petro con el Consejo de Estado y consejo de ministros
Gustavo Petro y el Consejo de Estado. | Foto: SEMANA

El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció por la decisión que adoptó el Consejo de Estado en contra de uno de los decretos que expidió su gobierno, el cual anticipaba su polémica reforma a la salud, iniciativa que aún se discute en el Congreso.

A través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, el jefe de Estado publicó un mensaje en el que critica la medida que adoptó el alto tribunal y aprovechó para lanzar un fuerte sablazo.

Contexto: “Obreros del narcotráfico”: Gustavo Petro soltó polémica frase que desató una ola de críticas en las redes sociales

“Lo digo con todas las letras: suspender un sistema preventivo en un país es ir contra la vida humana. La ley ordena un sistema preventivo para Colombia”, posteó Gustavo Petro.

La postura del presidente se dio luego de que este jueves el Consejo de Estado tumbara de manera provisional el Decreto 0858 de 2025 del Ministerio de Salud, con el cual se podía materializar en Colombia el nuevo modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

La demanda en contra de esa medida la interpuso el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, quien ha sido uno de los congresistas que más inconsistencias ha detectado sobre el esquema de salud de Petro.

“Decretar la suspensión provisional de los efectos del Decreto 0858 de 30 de julio de 2025, «Por el cual se sustituye la parte 11, del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, relativo al modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo», expedido por el Gobierno nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”, se desprende de uno de los apartes de la decisión del Consejo de Estado.

Milton Chaves y Luis Alberto Álvarez, presidente y vicepresidente del Consejo de Estado
Consejo de Estado. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

A su turno, el representante Forero reaccionó por medio de su cuenta de X: “Nuevo revés para @petrogustavo y @GA_Jaramillo. El @consejodeestado acogió mi solicitud de medidas cautelares y suspendió el Decreto 0858 de 2025″.

Andrés Forero cuestionó al gobierno de Gustavo Petro.
Andrés Forero y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

Continuó: “Es una buena noticia y un alivio para los colombianos que el ‘plan B’ o reforma a la salud vía decreto se haya empantanado”.

Contexto: Petro lanzó mensaje a Estados Unidos: “Hay 5 mil ciudadanos de ese país que no tienen permanencia legal en Colombia”

Finalmente, y sobre los argumentos expuestos en la demanda, el congresista Andrés Forero afirmó: “Vulnera el artículo 150, numeral 23, de la Constitución Política, según el cual corresponde al Congreso de la República expedir las leyes que rigen el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos”.

Gustavo PetroConsejo de EstadoSalud

