“Obreros del narcotráfico”: Gustavo Petro soltó polémica frase que desató una ola de críticas en las redes sociales

Acusaron al presidente de “relativizar el crimen”. Una de las pullas más fuertes fue de María Fernanda Cabal.

Redacción Semana
23 de octubre de 2025, 11:27 p. m.
El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 29 de septiembre de 2025, en Bogotá
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

El presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó una polémica frase que no pasó desapercibida por las redes sociales y desató una ola de comentarios.

El momento se registró este jueves 23 de octubre en la Casa de Nariño, donde el mandatario colombiano dio una declaración sobre la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos.

Contexto: Gobierno Petro aclaró los rumores en redes sobre un supuesto retiro de militares de EE. UU. de las bases colombianas

En uno de los apartes de la declaración, Petro salió en defensa de las personas que se movilizaban en las llamadas narcolanchas, las cuales han sido atacadas por las autoridades de Estados Unidos en el mar Caribe. Para él, se trata de “obreros del narcotráfico”, frase que desató una ola de críticas en las redes sociales:

“Entonces decirles a estos lancheros narcotraficantes, en mi opinión, idiomáticamente no es; son obreros del narcotráfico. Igual que hay campesinos que terminan dándoles insumos a través de la hoja de coca por un dinero y por su situación de pobreza”.

Además, el mandatario aseguró que, en el mundo del Caribe, “las carencias también son tan grandes, que muchas personas dedicadas a la pesca y al uso de la lancha por fines turísticos y otros, terminan prestándole servicios al narcotráfico”.

El presidente emitió un mensaje a través de su red social.
Narcolanchas. | Foto: Foto de redes sociales

“Solo tenemos ubicado el caso de Santa Marta. El caso de Santa Marta es dudoso. Es un pescador de familia de pescadores, tradicional, llamamos nosotros, pero que pudo haber sido enganchado muy intermitentemente y por falta de recursos económicos. Y este es el punto fundamental, falta de recursos económicos en labores que no son llevar cocaína a Estados Unidos. Una lancha de esas jamás alcanza a llegar, menos en el Pacífico”, dijo.

Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: Presidencia y Getty Images

A renglón seguido, el mandatario colombiano arremetió en contra de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, por ordenar los bombardeos a las narcolanchas, en medio de una estrategia que ha liderado para luchar en contra del denominado Cartel de los Soles.

“Desde el punto de vista de la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo que se está haciendo es absurdo y es una quiebra de derechos humanos de la ciudadanía”, subrayó el jefe de Estado.

Gustavo Petro en la Casa de Nariño
Gustavo Petro en la Casa de Nariño. | Foto: Presidencia

Volviendo a la controversial frase de Petro, quizás una de las más fuertes pullas provino de la senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal.

Gustavo Petro, María Fernanda Cabal
Gustavo Petro y María Fernanda Cabal. | Foto: SEMANA

“¿'Obreros del narcotráfico’? Petro vuelve a relativizar el crimen. Llamar ‘obreros’ a quienes colaboran con el narcotráfico es justificar la ilegalidad y diluir la responsabilidad. Con declaraciones como estas, no tiene cómo defenderse de las acusaciones del Pte. Trump”, afirmó la congresista.

En otro mensaje, un usuario de X también se pronunció al respecto: “Petro aseguró que no es correcto decirles narcotraficantes a los lancheros, asegura que la denominación correcta es “obreros del narcotráfico”.

Contexto: Trump envía seria advertencia a Gustavo Petro: “No vamos a aguantar mucho más”

En varios escenarios, el presidente Gustavo Petro ha criticado abiertamente las operaciones militares de Estados Unidos en el mar Caribe, señalando que se trata de un homicidio contra la humanidad.

