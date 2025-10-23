“Obreros del narcotráfico”: Gustavo Petro soltó polémica frase que desató una ola de críticas en las redes sociales

El presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó una polémica frase que no pasó desapercibida por las redes sociales y desató una ola de comentarios.

El momento se registró este jueves 23 de octubre en la Casa de Nariño, donde el mandatario colombiano dio una declaración sobre la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos.

En uno de los apartes de la declaración, Petro salió en defensa de las personas que se movilizaban en las llamadas narcolanchas, las cuales han sido atacadas por las autoridades de Estados Unidos en el mar Caribe. Para él, se trata de “obreros del narcotráfico”, frase que desató una ola de críticas en las redes sociales:

“Entonces decirles a estos lancheros narcotraficantes, en mi opinión, idiomáticamente no es; son obreros del narcotráfico. Igual que hay campesinos que terminan dándoles insumos a través de la hoja de coca por un dinero y por su situación de pobreza”.

Además, el mandatario aseguró que, en el mundo del Caribe, “las carencias también son tan grandes, que muchas personas dedicadas a la pesca y al uso de la lancha por fines turísticos y otros, terminan prestándole servicios al narcotráfico”.

“Solo tenemos ubicado el caso de Santa Marta. El caso de Santa Marta es dudoso. Es un pescador de familia de pescadores, tradicional, llamamos nosotros, pero que pudo haber sido enganchado muy intermitentemente y por falta de recursos económicos. Y este es el punto fundamental, falta de recursos económicos en labores que no son llevar cocaína a Estados Unidos. Una lancha de esas jamás alcanza a llegar, menos en el Pacífico”, dijo.

A renglón seguido, el mandatario colombiano arremetió en contra de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, por ordenar los bombardeos a las narcolanchas, en medio de una estrategia que ha liderado para luchar en contra del denominado Cartel de los Soles.

“Desde el punto de vista de la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo que se está haciendo es absurdo y es una quiebra de derechos humanos de la ciudadanía”, subrayó el jefe de Estado.

Volviendo a la controversial frase de Petro, quizás una de las más fuertes pullas provino de la senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal.

“¿'Obreros del narcotráfico’? Petro vuelve a relativizar el crimen. Llamar ‘obreros’ a quienes colaboran con el narcotráfico es justificar la ilegalidad y diluir la responsabilidad. Con declaraciones como estas, no tiene cómo defenderse de las acusaciones del Pte. Trump”, afirmó la congresista.

En otro mensaje, un usuario de X también se pronunció al respecto: “Petro aseguró que no es correcto decirles narcotraficantes a los lancheros, asegura que la denominación correcta es “obreros del narcotráfico”.

