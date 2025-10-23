Suscribirse

Política

Petro lanzó mensaje a Estados Unidos: “Hay 5 mil ciudadanos de ese país que no tienen permanencia legal en Colombia”

En declaraciones que dio desde la Casa de Nariño, el presidente criticó también a las agencias de inteligencia estadounidenses.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
23 de octubre de 2025, 11:21 p. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

En medio de la pelea que sostienen el presidente de la República, Gustavo Petro, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, el colombiano sacó a relucir un dato que llamó la atención.

En una declaración que hizo este jueves 23 de octubre en la Casa de Nariño, lanzó un mensaje directo a Estados Unidos: según él, en Colombia, “hay más de 5.000 ciudadanos norteamericanos que no tienen permanencia legal”.

Contexto: Trump envía seria advertencia a Gustavo Petro: “No vamos a aguantar mucho más”

Al tiempo, habló de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, de su influencia en Colombia y de la posibilidad de rehacer las relaciones con ellas por medio de un diálogo, aprovechando la crisis misma.

[Con] “los cuerpos [de inteligencia] que están en Estados Unidos colaborando con nosotros desde hace años en este tipo de lucha […], hay que rehacer —digamos— nuestra colaboración”, inició.

Pese a ello, no desaprovechó la oportunidad para poner en duda el rol de estas agencias en Colombia, al decir: “Tienen sus más y sus menos, porque la CIA nos trajo a Pegasus en el gobierno de Duque, y eso es una actividad que rompe la Constitución y la ley usando a la Policía Nacional. Y no hay un solo preso en Colombia por ese hecho de interceptación ilegal de comunicaciones”.

Y retomando su idea inicial, expresó que sí cree que “esta crisis permita un espacio para” discutir la relación binacional.

“Yo he tenido —y me lo han dicho— ganas, porque nos ponen visa, nos mandan a la gente en avión obligada de regreso y nosotros no hacemos lo mismo”, agregó.

Gustavo Petro en la Casa de Nariño
Gustavo Petro habló con medios internacionales desde la Casa de Nariño. | Foto: Presidencia

“Lo que he intentado demostrar aquí es cómo la estrategia colombiana, sin que sea perfecta, es más eficaz que lo que se está haciendo. Y se demuestra en números, en cifras, en cantidades, en número de personas que se mueren en la actividad. Es más eficaz”, explicó sin aclarar a qué actividad se refería.

Adicionalmente, al hablar de cuántos estadounidenses sin permanencia legal hay en Colombia, involucró a los israelíes y a personal uniformado: “Hay […] una gran cantidad de israelíes, incluso en actividades no santas, incluso cerca de este palacio. Y lo mismo en relación con personal uniformado, etc.”.

Relató, para hacer énfasis en su argumento, que le dio la nacionalidad a un israelí porque se casó con una colombiana y a pesar de ello:

El reencuentro de Elkana Bohbot, el colombiano que fue liberado por Hamás, con su esposa.
El reencuentro de Elkana Bohbot, el israelí con nacionalidad colombiana que fue liberado por Hamás, con su esposa. | Foto: Israel en Colombia

Hay un congresista de extrema derecha diciendo que yo soy de Hamás. Ni siquiera se dio cuenta de este hecho reciente, lo quise proteger (al israelí), precisamente de Hamás o de cualquier peligro siendo rehén, creyendo que, al ser ciudadano colombiano, Hamás le iba a tener una preferencia y lo iba a soltar”.

Por último, anotó: “Sucedió que lo trataron bien, es lo que él ha apuntado a la prensa en Israel, y sirvió para eso. Pero lo que muestra es que a mí realmente no me interesa perseguir nacionalidades ni pueblos”.

Contexto: Petro cuestionó traducción de Trump en la que lo llamó “matón” y un periodista que cubre la Casa Blanca le contestó

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Lamine Yamal calienta el clásico y le cae con todo al Real Madrid: “Roban, se quejan”

2. Agmeth Escaf entrega su vaticinio para la consulta del Pacto Histórico del domingo y alista posible salto al Senado

3. Destapan la última publicación del fallecido integrante de ‘Buen Día, Colombia’: “Viejos recuerdos”

4. Congresista estadounidense Carlos Giménez pide “unirse detrás de un solo candidato” para vencer al petrismo

5. Donald Trump le dijo a Gustavo Petro que es “un líder tonto” y así le respondió el presidente

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroEstados UnidosColombia

Noticias Destacadas

Agmeth Escaf Presidente de la Comisión Séptima de la Cámara

Agmeth Escaf entrega su vaticinio para la consulta del Pacto Histórico del domingo y alista posible salto al Senado

Redacción Semana
Gustavo Petro y Donald Trump

Donald Trump le dijo a Gustavo Petro que es “un líder tonto” y así le respondió el presidente

Redacción Semana
El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 29 de septiembre de 2025, en Bogotá

“Obreros del narcotráfico”: Gustavo Petro soltó polémica frase que desató una ola de críticas en las redes sociales

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.