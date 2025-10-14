Suscribirse

Política

Renunció a su cargo el superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, estos son los detalles

El funcionario se va en medio de la crisis del sector que se vive en el país y la discusión de la reforma en el Congreso.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
14 de octubre de 2025, 8:02 p. m.
Rueda de prensa La salud, un asunto de todos Superintendente de salud Giovanni Rubiano
El superintendente Giovanny Rubiano renunció a su cargo. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Una nueva movida se dio dentro del Gobierno de Gustavo Petro en uno de los cargos claves por la coyuntura nacional. El superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, renunció a su cargo, así lo confirmaron fuentes de la entidad.

La salida se da el mismo día en que Rubiano tenía que enfrentar un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Aunque se dijo que supuestamente Rubiano saldría por temas políticos en medio de la discusión de la reforma a la salud en el Congreso, desde la Superintendencia desestimaron esas conexiones.

El superintendente estuvo en ese cargo durante once meses, periodo en el que más intervenciones se vivieron a varias EPS. Desde distintos sectores cuestionaron el manejo de las EPS bajo la Superintendencia pues las cifras reflejan que estarían en una situación peor a cuando se no las tenía el Gobierno.

Rueda de prensa La salud, un asunto de todos Superintendente de salud Giovanni Rubiano
Desde Pacientes Colombia reclamaron que supuestamente el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, conocía la situación Rubiano. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Actualmente son ocho las EPS intervenidas: Nueva EPS, Famisanar, Emssanar, Savia Salud, Asmet Salud, S.O.S. y Coosalud. La Superintendencia tenía el control sobre Sanitas, pero la Corte Constitucional anuló esa decisión.

Hasta el momento no se sabe quién podría llegar a reemplazar a Rubiano, quien llegó después de la salida de Luis Carlos Leal de ese cargo, luego de denunciar supuestas relaciones de algunas EPS con robos de dineros de la salud.

Contexto: Las EPS intervenidas por Petro están en cuidados intensivos. La Contraloría reveló que tras la gestión del gobierno están peor que antes. Los detalles

Algunos actores del sector ya se han pronunciado. Denis Silva, de Pacientes Colombia, dijo que celebra el anuncio porque supuestamente bajo su gestión se habrían presentado presuntas irregularidades. Habló de “peajes” para que las EPS fueran postuladas para el giro directo y dijo que supuestamente el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, conocería estos hechos.

La gestión de Rubiano fue criticada tras conocerse un informe de la Contraloría en el que se alertó que las EPS intervenidas no cumplirían con los indicadores de las condiciones financieras y de solvencia, lo que demuestra que su situación no habría mejorado tras las intervenciones.

Rueda de prensa La salud, un asunto de todos Superintendente de salud Giovanni Rubiano
Durante la gestión de Rubiano varias EPS estuvieron intervenidas. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“Esta condición de las EPS intervenidas es preocupante, puesto que estas medidas buscan corregir las fallas financieras y administrativas, situación que hasta el momento en el desarrollo de este informe no se evidencia”, señala el informe de la Contraloría.

Según el documento, solo 6 de las 29 EPS del país cumplirían con las condiciones de habilitación financiera y solvencia que necesitan para operar, entre las que estarían Salud Total, EPS Familiar de Colombia, Aliansalud, Comfaoriente, Salud Mía, Salud Bolívar, que representan a 5.695.755 de afiliados, es decir, el 11,41 por ciento del total.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro ordenó investigar a los operadores móviles de 5G: “Hay que proceder”

2. Carlos Vargas de ‘La red’ fue víctima de robo con arma blanca, “me sacó un cuchillo”

3. Otro golpe para el petrismo: el CNE negó el uso del logo del Pacto Histórico en la consulta presidencial del 26 de octubre

4. Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Cerebro” del atentado seguirá en la cárcel

5. Senadora petrista señala a Miguel Polo Polo por sus ausencias al Congreso: “Roba al país, rey de los vagos”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Superintendencia de SaludSaludGobierno

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.