Carlos Carrillo le pide a Petro reconsiderar la salida de Julio Riaño de la embajada de Colombia en Turquía: “Es una mala idea”

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), le hizo un nuevo llamado al presidente Gustavo Petro para que reconsidere la salida de Julio Riaño de la embajada de Colombia en Turquía, que también está al frente de la representación en Irán.

El funcionario expuso su idea en su cuenta de X, tras los ataques militares que se han llevado a cabo en las últimas horas por parte de Estados Unidos e Israel en Irán.

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Foto: GUILLERMO TORRES

Carrillo aseguró que, en medio de esta crisis, no cree que sea una buena decisión prescindir de una persona que tiene “experiencia” y “conocimiento” del tema, como es el caso de Riaño.

Gobierno Petro nombraría a Yenniffer Parra como embajadora de Colombia en Turquía

Además, aprovechó para lanzar una dura pulla y mostrarse en desacuerdo con el hecho de que esta embajada quede en manos de la exsuperintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Yenniffer Edilma Parra Moscoso.

“Remplazar a uno de los funcionarios más respetados en Colombia para premiar a una persona sin experiencia alguna en la diplomacia puede tener consecuencias graves para nuestros connacionales, sus familias y para los intereses de Colombia en la región”, advirtió.

Por lo mismo, no dudó en enviarle el mensaje directo al máximo mandatario. “Hago un llamado respetuoso al presidente Petro para que reconsidere el cambio en este momento tan turbulento”, señaló.

El presidente Gustavo Petro califica como “ilegal” el ataque a Irán y plantea la creación de un “frente mundial contra la guerra”

Por ahora, el jefe de Estado no ha respondido, por lo menos de manera pública, a las palabras del director de la UNGRD.

Es importante recordar que la salida de Riaño ha desatado mucha controversia, que aumentó después de que se conociera que Parra quedaría al frente, ya que esta última no cuenta con experiencia para el puesto.

La salida del ahora exembajador se dio en medio de una barrida que el Gobierno llevó a cabo en diferentes embajadas. Una de estas fue la de Turquía, por lo que Riaño fue declarado insubsistente tras estar 7 años allí.