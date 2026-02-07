CONFIDENCIALES

Gobierno Petro nombraría a Yenniffer Parra como embajadora de Colombia en Turquía

La hoja de vida fue publicada en el sitio web de la Presidencia.

Redacción Nación
8 de febrero de 2026, 12:42 a. m.
Exsuperintendente de Vigilancia Yennifer Parra junto al exministro de Defensa Iván Velásquez
Exsuperintendente de Vigilancia Yennifer Parra junto al exministro de Defensa Iván Velásquez Foto: Ministerio de Defensa.

La exsuperintendente de Seguridad y Vigilancia Privada, Yenniffer Edilma Parra Moscoso, es la persona postulada por el Gobierno de Gustavo Petro para el cargo de embajadora en Turquía.

SEMANA se contactó con la exsuperintendente de seguridad y aseguró a este medio que no había sido notificada hasta el momento por ningún organismo del Gobierno nacional, pese a que su hoja de vida ya se encuentra publicada en la página de aspirantes de la Presidencia.

Cabe resaltar que Yenniffer Parra no cuenta con carrera diplomática, según los datos conocidos en su hoja de vida.

Hoja de vida publicada en página de la presidencia
Hoja de vida publicada en página de la presidencia Foto: Presidencia de Colombia

Parra fue superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada desde el 4 de octubre de 2024 hasta el 9 de julio de 2025.

