Gobierno Petro nombraría a Yenniffer Parra como embajadora de Colombia en Turquía

La exsuperintendente de Seguridad y Vigilancia Privada, Yenniffer Edilma Parra Moscoso, es la persona postulada por el Gobierno de Gustavo Petro para el cargo de embajadora en Turquía.

SEMANA se contactó con la exsuperintendente de seguridad y aseguró a este medio que no había sido notificada hasta el momento por ningún organismo del Gobierno nacional, pese a que su hoja de vida ya se encuentra publicada en la página de aspirantes de la Presidencia.

Cabe resaltar que Yenniffer Parra no cuenta con carrera diplomática, según los datos conocidos en su hoja de vida.

Hoja de vida publicada en página de la presidencia Foto: Presidencia de Colombia

Parra fue superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada desde el 4 de octubre de 2024 hasta el 9 de julio de 2025.

Actualmente ejerce como Directora Nacional de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, desde julio del 2025.

Nuevo cambio en el Gobierno Petro: Yennifer Parra sale de la Superintendencia de Vigilancia

Parra ha trabajado como contratista en diversas entidades públicas como el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la Alcaldía de Girardot, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Empresa Social del Estado de La Palma y la Alcaldía de La Palma

El pasado domingo 25 de enero se dio a conocer un decreto, a través del portal oficial del Departamento Administrativo de la Presidencia, mediante el cual el Gobierno dejó sin efecto el nombramiento de Julio Aníbal Riaño como embajador de Colombia en Turquía.

La embajada de Colombia en Turquía se encuentra ubicada en la ciudad de Ankara Foto: Getty Images

Tras varias versiones que apuntaban a su salida del cargo, luego de cerca de siete años de gestión diplomática, la decisión quedó finalmente confirmada de manera oficial.