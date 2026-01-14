Angie Rodríguez renunció “irrevocablemente” al Dapre en medio de fuertes controversias y ruidos sobre su gestión: “Me voy con la frente en alto”

La directora del Dapre, Angie Rodríguez, esperó que el presidente Gustavo Petro finalizara la sesión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, este martes 13 de enero, para oficializar su renuncia “irrevocable” a su cargo, una salida que se venía cantando desde noviembre de 2025, cuando quedó al descubierto que la confianza entre ambos estaba minada.

La página oficial del Dapre hizo público el anuncio en la madrugada de este miércoles: “Angie Lizeth Rodríguez Fajardo informa: ‘Por iniciativa propia y de manera libre y voluntaria, presento renuncia irrevocable al cargo de Directora del Dapre y Secretaria General de la Presidencia de la República. Me voy con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado. Asumiré un nuevo reto como Gerente en propiedad del Fondo Adaptación’”.

Angie Rodríguez es una mujer leal con la causa y las políticas de Gustavo Petro, pero el presidente tiene claro que sus órdenes se deben cumplir. Foto: DAPRE

Rodríguez sale del Dapre, el cargo de mayor poder en la Casa de Nariño porque, además de manejar el computador del palacio presidencial, le habla al oído al presidente Gustavo Petro. Ella, por ejemplo, fue crucial en el manejo de la agenda del jefe de Estado en los últimos meses. Ahora, en el Fondo Adaptación, su papel será más distante del anillo principal del primer mandatario. Se encargará de ejecutar proyectos integrales de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático.

La relación entre Rodríguez y Petro no era igual a la que existía a comienzos de 2025, cuando ella, quien era asesora del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, llegó al Dapre en reemplazo de la hoy embajadora Laura Sarabia. El presidente, en varias oportunidades, se quejó porque la joven politóloga desobedeció sus órdenes.

Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA

Se opuso al nombramiento de José Alexis Mahecha como secretario general de la Unidad Administrativa Especial de Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC) porque sostuvo diferencias con él cuando hizo parte del Dapre. Al final, el presidente se impuso, le recordó que era el jefe de Estado y ella quedó al borde del abismo.

Angie Rodríguez logró sostenerse en su cargo durante diciembre de 2025 porque Gustavo Petro no tenía, en ese momento, el nombre de su reemplazo, según le contó a SEMANA una fuente del Palacio de Nariño. Además, le resultaba imposible retirarla del cargo porque ella le contó al país que fue víctima de un robo en su vivienda paterna, ubicada en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, cuyas pruebas quedaron grabadas en cámaras de seguridad del sector.

Angie Rodríguez, directora del Dapre. Foto: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA / Suministrado a Semana

Tras permanecer en su cargo, emprendió una guerra a muerte contra el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, un hombre de izquierda y cercano al Polo Democrático. En una conferencia de prensa en la Casa de Nariño denunció supuestos casos de corrupción del hoy funcionario cuando fue gerente del Fondo Adaptación.

Al final, Carrillo- quien denunció que ella, al parecer, había nombrado a primos y amigos cercanos en el Fondo Adaptación, que actualmente gerencia en calidad de encargada- se sostuvo en la UNGRD y ella dio un paso al costado en el Dapre.

Se desconoce quién será el reemplazo de Angie Rodríguez, pero con ella Gustavo Petro completó a cinco funcionarios en la dirección del Dapre: Mauricio Lizcano, Jorge Rojas, Laura Sarabia, Carlos Ramón González y Rodríguez.