Admiten demanda contra el decreto del Gobierno Petro, que incrementó en 23% el salario mínimo

El magistrado Juan Camilo Morales será el encargado de resolver la demanda que llegó a la Sección Segunda del Consejo de Estado contra el decreto del Gobierno Petro, que aumentó el salario mínimo en un 23 %.

El alto tribunal admitió este 13 de enero la demanda que interpuso Germán Eduardo Castro Marín contra el artículo 1 del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, expedido por el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda.

Dicho artículo es el que fijó el salario mínimo legal mensual vigente a parir del 1 de enero de 2026 por el monto de 1.750.905 pesos, el cual, el Gobierno argumentó que su aumento del 23 % se debía a decisiones técnicas frente a la brecha existente entre el salario vital estimado y ajustado a precios del año pasado.

El Consejo de Estado analizó la demanda de Germán Castro y concluyó que cumplía todos los requisitos legales para que sea estudiada tanto sus argumentos contra el decreto, como la solicitud para que sea anulado.

Ahora el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo, la Procuraduría y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado serán notificados para que puedan intervenir dentro de este proceso que tiene en vilo el aumento del salario mínimo en Colombia.

La demanda contra el decreto que incrementó el salario mínimo expuso que se vulneró varios principios legales, constitucionales, bases de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y motivación suficiente de los actos administrativos.

Así mismo, argumenta que no se dio ningún tipo de justificación sobre el aumento del 23 % del salario mínimo, ni las bases para establecer el aumento, y tampoco habría existido un acuerdo claro entre las partes que discuten esa decisión, como ha ocurrido durante años.

Salario mínimo 2026 enciende choque entre gremios y líderes políticos por alza histórica del 23% Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (El País) y (Presidencia)

Hay que recordar que el salario mínimo para este año quedó en 2.000.000 de pesos, sumando el subsidio de transporte, lo que algunos sectores empresariales han considerado un impacto directo en los costos de funcionamiento.

Ahora el magistrado Juan Camilo Morales será el encargado de resolver esta demanda contra el decreto, que aumentó el salario mínimo y si es necesario suspender sus efectos de manera temporal hasta que se tome una decisión de fondo.