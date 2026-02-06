Divisas

Dólar en casas de cambio: precio para este 6 de febrero en el mercado

Así se mueve la moneda americana en el mercado de establecimientos profesionales del cambio.

Redacción Semana
6 de febrero de 2026, 12:14 p. m.
Dólar en Colombia se mueve en volatilidad
Las casas de cambio son establecimientos clave para la compra y venta de divisas, no solo de dólares sino también de otras monedas fuertes como lo es el euro. Estos lugares permiten este tipo de negociaciones sin necesidad de llenar numerosos documentos o de hacer trámites engorrosos para poder adquirir las monedas.

Muchos se han visto motivados a comprar dólares por estos días, dado que el billete verde ha presentado una reducción importante en su precio. Tanto así que ha llegado a mínimos de $3.590. Lo que buscan con la compra de divisas en momentos de fluctuaciones a la baja es poder generar una rentabilidad en el futuro.

El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf
Es por ello que aquí le contamos cómo se está comportando la divisa y cuáles son sus variaciones en el mercado.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este viernes

El siguiente es el Análisis del mercado cambiario para este jueves 5 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,599.66 y de venta de $3,725.86.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Expertos destacan el papel de Colombia en el mercado de fusiones y adquisiciones de América Latina

Si desea conocer el valor del dólar en las principales ciudades de manera desagregada, tenga en cuenta la siguiente tabla con los precios de compra, venta y el spread.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6253,72297
Cali3,6003,745145
Cartagena3,4503,770320
Cúcuta3,6403,70060
Medellín3,5783,727149
Pereira3,6103,710100
Dólar dólares
De otro lado, si lo que desea es hacer una revisión en el histórico del precio de la moneda, tenga en cuenta los siguientes valores del dólar en la última semana en esta tabla:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
jueves 5 de febrero de 20263599.663725.863644.93
miércoles 4 de febrero de 20263579.313706.93622
martes 3 de febrero de 20263572.073699.483628.16
lunes 2 de febrero de 202635603691.723670.47
domingo 1 de febrero de 20263572.763712.413670.47
sábado 31 de enero de 20263572.413710.693670.47
viernes 30 de enero de 20263574.483712.073661.29

Finalmente, si lo que usted desea es analizar el precio del dólar con respecto al valor fijado en cada casa de cambio, aquí le mostramos cómo está fluctuando en algunos de estos establecimientos.

NombreTe CompranTe VendenSpread
Alliance Trade3,5503,760210
Cambios AG3,6003,67070
Cambios Kapital3,6603,69030
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6503,70050
El Condor Cambios3,5503,700150
EuroDolar3,6503,70050

Es importante que tenga en cuenta que la fijación del precio del dólar en este tipo de establecimientos se da a partir de una serie de factores como la ley de oferta y demanda. Allí no se fijan los precios a partir de una entidad oficial.

Dólar en Colombia se mueve en volatilidad
Las casas de cambio evalúan precios de la competencia, precios que están fijados en bancos, la TRM y también las variaciones en el mercado spot.

Noticias Destacadas