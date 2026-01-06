Fondo Nacional del Ahorro abre posibilidad de financiar 100 % de las viviendas: así podrá acceder

El Fondo Nacional del Ahorro es una de las entidades más importantes para los colombianos, dado que permite acceder a distintas modalidades de financiamiento para vivienda, a tasas menores y con mejores beneficios que las entidades bancarias que existen en el país. Esto permite que más hogares colombianos puedan hacer realidad su sueño de tener vivienda propia.

Hace algunos meses, la entidad aseguró que comenzaría a financiar hasta el 100 % de una vivienda, eliminando una barrera común para muchos, la de la cuota inicial.

Aún no está disponible, pero la entidad reveló cuándo se podría empezar a solicitar la modalidad. Esta financiación estará disponible en el primer trimestre de 2026 y podría aplicar para comprar una Vivienda de Interés Social y una Vivienda de Interés Prioritario.

Entre los requisitos que hay para acceder, el FNA precisa que se debe tener un buen historial de ahorro, que se puede lograr a través de un Ahorro Voluntario Contractual o un Ahorro Voluntario Contractual Plus.

Esto es lo que tendrá que ahorrar para acceder a una vivienda de interés social en 2026

A través de este ahorro se elimina el requisito de contar con un dinero extra necesario para cubrir la cuota inicial de una vivienda nueva. Quienes se beneficien de este programa tendrían que pagar una cuota mensual de unos 500.000 pesos.

Este beneficio está diseñado para trabajadores independientes, emprendedores, personas sin cesantías y jóvenes profesionales, además de colombianos en el exterior interesados en invertir en vivienda en el país.

Es importante destacar que actualmente el FNA cubre el 90 % del valor de una vivienda nueva o usada. También da un financiamiento del 70 % para quienes deseen mejorar su vivienda o para hacer una construcción en sitio propio.

El FNA ha logrado beneficiar a cerca de 20.000 familias cada año, con un crecimiento del 65 % de los desembolsos que tiene en su cartera. De otro lado, el 80 % de estos se han hecho a familias que tienen ingresos entre los 0 y los 2 salarios mínimos mensuales.