Finanzas

¿Cómo funciona el ahorro voluntario del Fondo Nacional del Ahorro en 2026?

Si desea ampliar su patrimonio ahorrado, tenga en cuenta esta información.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Esteban Felipe Feria Quintero

Esteban Felipe Feria Quintero

19 de febrero de 2026, 10:18 a. m.
Lo que debe saber del funcionamiento del ahorro voluntario del Fondo Nacional del Ahorro.
Lo que debe saber del funcionamiento del ahorro voluntario del Fondo Nacional del Ahorro. Foto: NICOLÁS LINARES
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento
Suscríbase ahora
*Aplican términos y condiciones

Más de Ahorro e inversión

Brechas digitales siguen frenando la inclusión financiera en Colombia

Durante San Valentín, muchas personas celebran con cenas, reuniones y muestras públicas de cariño.La fecha impulsa actividades sociales y comerciales relacionadas con el amor, la amistad y la convivencia.

San Valentín crece como fecha comercial en medio de presión financiera

Las opciones de ahorro más rentables en CDTs para el mes de julio de 2023.

Invierta en CDT en febrero: estos son los bancos que ofrecen las mejores tasas, según la Superfinanciera

Interior de una tienda D1

Influenciador comparó precios de D1 en Bogotá y San Andrés: se llevó buena sorpresa

El presupuesto del 2026 en Colombia se mantiene en $556 billones. Foto: 123RF

Cinco cosas para hacer con la prima de diciembre y que traen buen beneficio: evite gastarla

Los gastos hormiga pueden quebrar a las familias sino se controlan. Foto: 123RF / El País

Créditos de vivienda en Colombia: los bancos revelan hasta qué edad se pueden solicitar

Hay 105 comités inscritos ante la Registraduría para las elecciones del 2026. Muchos están en proceso de recolección

Reforma laboral 2025: ¿Cuántas veces se podrán renovar contratos a término fijo?

El robo de cuentas bancarias radica en una contraseña poco segura.

Cuentas bancarias que no se pueden embargar en Colombia, según la Superintendencia Financiera. ¿Tiene alguna?

Dos mujeres miran desde una ventana en un complejo de apartamentos - Foto de referencia

Feria de Vivienda para mujeres: cómo inscribirse y a quiénes beneficia

Noticias Destacadas