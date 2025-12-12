La búsqueda de vivienda en plataformas digitales marca un récord en Colombia en 2025

El mercado inmobiliario digital en Colombia alcanzó niveles históricos en el primer semestre de 2025. Según datos de Fincaraiz, la plataforma registró más de 38,7 millones de visitas, con un promedio mensual de 5,15 millones de usuarios activos y 7,7 millones de consultas. Estas cifras reflejan un creciente interés de los ciudadanos por buscar vivienda a través de canales digitales.

El informe señala que la mayor actividad está impulsada por la demanda de vivienda usada y arriendos, que representan más del 70 % del total. Las búsquedas se concentran especialmente en apartamentos de una o dos habitaciones. En el aspecto financiero, la plataforma reportó que los usuarios de estratos 3 y 4 lideran las consultas, con precios que oscilan entre 2,5 y 3,5 millones de pesos mensuales. Entre los factores decisivos mencionados están la disponibilidad de áreas verdes, la conectividad vial, la seguridad y la ubicación.

En cuanto a la demanda por ciudades, Bogotá encabeza las búsquedas orientadas al arriendo con un 73%, seguida por Medellín (70%) y Cali (67%). En centros urbanos intermedios también se registran altos niveles de actividad, con Bucaramanga (60%) y Barranquilla (56%) entre las principales.

Fincaraiz registró más de 38 millones de visitas durante el primer semestre, con un aumento en la demanda de vivienda usada y arriendos | Foto: Getty Images

El informe advierte, además, que al momento de publicar o evaluar un inmueble persisten errores frecuentes que afectan la credibilidad de los avisos y reducen las posibilidades de concretar negocios. Entre las principales señales de alerta identificadas están los metros cuadrados poco claros, descripciones sin detalles, ausencia de fotos completas, falta de información sobre el piso y la torre, omisión de las políticas sobre mascotas, y no especificar qué incluye el precio del inmueble. También se mencionan la falta de requisitos para arrendar, avisos sin actualización reciente, desconocimiento de las limitaciones del conjunto residencial y descripciones exageradas.

Frente a estas fallas, la recomendación para los propietarios es ofrecer información completa, clara y actualizada con el fin de fortalecer la confianza de los usuarios y agilizar los procesos de cierre.