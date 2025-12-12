Suscribirse

Vivienda

La búsqueda de vivienda en plataformas digitales marca un récord en Colombia en 2025

Fincaraiz registró más de 38 millones de visitas durante el primer semestre, con un aumento en la demanda de vivienda usada y arriendos.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Redacción Semana
12 de diciembre de 2025, 3:42 p. m.
Semillero de propietarios es un programa en el que puede adquirir vivienda propia por medio de un ahorro o con el pago del arriendo.
El mercado inmobiliario digital en Colombia logró récord | Foto: Getty Images

El mercado inmobiliario digital en Colombia alcanzó niveles históricos en el primer semestre de 2025. Según datos de Fincaraiz, la plataforma registró más de 38,7 millones de visitas, con un promedio mensual de 5,15 millones de usuarios activos y 7,7 millones de consultas. Estas cifras reflejan un creciente interés de los ciudadanos por buscar vivienda a través de canales digitales.

El informe señala que la mayor actividad está impulsada por la demanda de vivienda usada y arriendos, que representan más del 70 % del total. Las búsquedas se concentran especialmente en apartamentos de una o dos habitaciones. En el aspecto financiero, la plataforma reportó que los usuarios de estratos 3 y 4 lideran las consultas, con precios que oscilan entre 2,5 y 3,5 millones de pesos mensuales. Entre los factores decisivos mencionados están la disponibilidad de áreas verdes, la conectividad vial, la seguridad y la ubicación.

Contexto: ¿Cuáles son las multas por incumplimiento en los contratos de arrendamiento en Colombia?

En cuanto a la demanda por ciudades, Bogotá encabeza las búsquedas orientadas al arriendo con un 73%, seguida por Medellín (70%) y Cali (67%). En centros urbanos intermedios también se registran altos niveles de actividad, con Bucaramanga (60%) y Barranquilla (56%) entre las principales.

En determinadas circunstancias, el incumplimiento de los términos del contrato de arrendamiento puede llevar al inquilino a asumir la responsabilidad de pagar una indemnización al arrendador.
Fincaraiz registró más de 38 millones de visitas durante el primer semestre, con un aumento en la demanda de vivienda usada y arriendos | Foto: Getty Images

El informe advierte, además, que al momento de publicar o evaluar un inmueble persisten errores frecuentes que afectan la credibilidad de los avisos y reducen las posibilidades de concretar negocios. Entre las principales señales de alerta identificadas están los metros cuadrados poco claros, descripciones sin detalles, ausencia de fotos completas, falta de información sobre el piso y la torre, omisión de las políticas sobre mascotas, y no especificar qué incluye el precio del inmueble. También se mencionan la falta de requisitos para arrendar, avisos sin actualización reciente, desconocimiento de las limitaciones del conjunto residencial y descripciones exageradas.

Contexto: ¿Cómo se renueva un contrato de arrendamiento?

Frente a estas fallas, la recomendación para los propietarios es ofrecer información completa, clara y actualizada con el fin de fortalecer la confianza de los usuarios y agilizar los procesos de cierre.

“Debido al incremento de búsqueda de vivienda en Colombia, hemos realizado ajustes y cambios en las herramientas para que las publicaciones sean más completas, claras y de calidad. Nuestro objetivo es elevar la transparencia en la información y fortalecer la confianza de los usuarios para impulsar un mercado inmobiliario más competitivo y confiable”, destacó Lesly Posada, Directora Comercial de Fincaraiz.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así quedó el estadio incendiado por hinchas en Finlandia: el club publicó nuevas imágenes

2. Aerosucre se pronuncia tras emergencia aérea provocada por falla en una de sus aeronaves en Barranquilla

3. Costco sorprende a sus clientes con un beneficio oculto que devuelve dinero y dispara la fidelidad

4. Nobel de Paz fue detenida “violentamente” por el ejército iraní durante una ceremonia funeraria

5. Impactante accidente: familia hispana afectada por la explosión de una tubería de gas en un barrio de la bahía de San Francisco

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Viviendavivienda alquilada

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.