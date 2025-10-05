Suscribirse

¿Pueden no arrendarle una vivienda si tiene hijos? Esto dice la ley colombiana

Tenga en cuenta esta letra pequeña que podría ser arbitraria en los contratos.

Redacción Semana
5 de octubre de 2025, 5:17 p. m.
Esto dice la norma colombiana frente a esta situación.

El arriendo es una de las modalidades más comunes de alquiler de vivienda en Colombia, en la que un propietario de un inmueble, cede este bien de manera temporal para el uso y disfrute de otra persona, a cambio del pago de una renta recurrente, que normalmente se cancela de manera mensual.

En este proceso, existe algo llamado un contrato de arrendamiento, que cuenta con algunas cláusulas que pactan las responsabilidades tanto del arrendatario como del arrendador, para evitar conflictos y garantizar el bienestar tanto de las dos partes, como del inmueble.

Alquilar casa / arriendo
Esto dice la norma colombiana. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, son muchas las cláusulas y parágrafos que son desconocidos por ambas partes, por lo que es importante leer con detenimiento estos contratos y así evitar dolores de cabeza en el futuro.

Hay una duda que muchos tienen respecto al arrendamiento de predios a ciudadanos con hijos. La Ley 280 de 2003 es muy clara en este aspecto, asegurando que se rechaza cualquier forma de discriminación, haciendo especial claridad en la prohibición de discriminación por motivos familiares.

Contexto: ¿Pueden sancionarlo si no paga las cuotas de arriendo en los primeros días del mes?

Es decir, si usted, como arrendatario, observa que en el contrato hay una cláusula que prohíbe la residencia con hijos, el propietario estaría incurriendo en una ilegalidad e incluso en un delito, lo que podría acarrearle sanciones.

EE.UU.
El arriendo es una alternativa que muchos consideran en Colombia. | Foto: Getty Images/Westend61

Esta ley permite garantizar la protección del arrendatario, al promover el acceso a vivienda en condiciones de igualdad, sin importar quiénes compongan la familia. Busca asegurar que cualquier hogar pueda acceder a una vivienda sin enfrentar barreras de este tipo.

Contexto: Arriendo en Colombia: Tres situaciones en las que no podrían realizarle un incremento

Si usted firmó un contrato con esta cláusula y no la leyó, tenga en cuenta que esta es nula, por lo que podría acudir ante las autoridades correspondientes para indicar el problema. Además, puede denunciar al propietario por actos de discriminación.

La brecha entre lo que los hogares pueden costear y lo que ofrecen los vendedores sigue ampliándose
Esto precisa la norma con respecto a residir en una vivienda con hijos y si hay alguna prohibición. | Foto: Getty Images

Entre las autoridades en donde puede imponer la denuncia está la Policía Nacional, en donde puede radicar el reporte.

