Gustavo Petro reveló su deseo de hacer un revolcón para impactar en los precios de los arriendos: esta es su propuesta

El Gobierno del presidente, Gustavo Petro, avanza en su recta final, en medio de un escenario político que cada día crece más de cara a la primera vuelta presidencial, contienda que se realizará el próximo 31 de mayo.

Cabe recordar que el mandato de Gustavo Petro, según lo que establece la Constitución Política del país, finaliza el 7 de agosto de 2026.

No obstante y ante ese último tramo de su administración, el jefe de Estado reveló su deseo de poder lograr en el país un completo revolcón, que pueda impactar en los precios de los arriendos que pagan los usuarios por un inmueble.

En su cuenta personal de X, el jefe de Estado dio detalles del mecanismo que se puede usar para bajar el valor de la vivienda y de paso la construcción y mejoramiento de esta.

“Ahora es necesario una reforma real a la vivienda y los servicios públicos. El arriendo debe ser más bajo y la construcción y mejoramiento de la vivienda más barata. Las fórmulas de servicios públicos deben variar para acabar la estafa. Ya comenzamos con éxito en la energía eléctrica, sigue el agua, el aseo y el internet”, dijo el presidente Gustavo Petro.

Además en uno de los apartes de ese mensaje, el mandatario indicó: “Acordemos el futuro con la decisión de la ciudadanía sin fraudes y libremente. Pero lo peor de volver al gobierno de Duque es la violencia contra la gente inocente y sobre todo su juventud. Claro que hay que mirar el futuro pero sin ese pasado oscuro de quienes se creen con derecho hereditario al poder”.

Cabe señalar, que de acuerdo con cifras que presentó Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas, gremio de inmobiliarias, cuatro de cada 10 hogares en Colombia (40,5 %) habitan en arriendo, según las cifras presentadas en su congreso anual.

En ese orden de ideas, la tendencia fue cambiando, porque hace un par de décadas la gente enfocaba en ser propietaria (hoy solo lo es el 36 %). Dentro de los hogares que eligen el arriendo como opción hay de todo, pero, eso sí, los de estratos 1, 2 y 3 son la mayoría y “cerca del 95 % de sus contratos son verbales”, dijo en esa ocasión Ramírez.