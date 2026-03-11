“Quiero invitar al petrismo”: Paloma Valencia lanzó mensaje que respondió Gustavo Petro. “Quemado y despedazado”, dijo

Siguen las reacciones del presidente de la República, Gustavo Petro, a las declaraciones que ha dado recientemente la candidata a la presidencia por La Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia.

En una entrevista Valencia expresó: “Quiero invitar al petrismo a que me vean de otra manera: voy a ser una presidenta que los va a querer tanto como quiero a los uribistas”.

Esa propuesta que puso sobre la mesa en un diálogo con El Espectador, no pasó desapercibida por el mandatario colombiano, quien respondió a través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X.

“¿Qué clase de cariño nuevo es ese si todas las reformas sociales y la transformación democrática que propusimos fueron atacadas en todos estos años por ella y su movimiento? ¿por qué ahora es cariño y querer?”, manifestó.

Y avanzó en el mensaje: “Si el presidente de la República fue lanzado a ser literalmente quemado y despedazado por la prensa del uribismo, que clase de cariño es ese; de milagro he sobrevivido a tanto amor odiador, menos mal he aprendido que también hay odios que se disfrazan de amor. Los troyanos aprendieron a desconfiar de los quereres y regalos de los griegos”.

“Propuse un acuerdo nacional y se burlaron de él. No quisieron. Sabotearon el proyecto de ley de financiación del estado y produjeron una deuda cara por puro sectarismo político. Les pareció malísimo generar un derecho a la pensión real, y creyeron que mejorar la jornada laboral y la estabilidad de quienes trabajan era un absurdo y se rieron de eso”, recalcó.

También afirmó Petro: “Les parece nómina paralela y derroche que médicas y enfermeras cuiden a las familias en su casa y en su salud y en los lugares más apartados del país, prefieren entregarles esos dineros públicos a los dueños de las EPS que han protegido. Es en mi opinión sobre este punto de partida donde se pueden hacer acuerdos con quienes estén con las reformas democráticas para garantizar la financiación de los derechos fundamentales de la gente y su progreso, invito a la ciudadanía a que nos pongamos de acuerdo en vivir mejor pero todas y todos y no solo unos pocos”.

“Una vida buena es el objetivo. Es necesario transformar más a Colombia, hacerla más vivible para la gente. Transformar a Colombia es que la gente tenga más comida en su nevera y más estudio gratuito para sus hijos e hijas y que los viejos y viejas los rodeen las sonrisas y la pensión”, subrayó el presidente.

A renglón seguido expresó: “Una sociedad cuya prioridad sea cuidar a sus niños y niñas, nuestro tesoro. Un país alrededor de la niñez, un presupuesto priorizando la niñez aún nos hace falta. Ahora es necesario una reforma real a la vivienda y los servicios públicos. El arriendo debe ser más bajo y la construcción y mejoramiento de la vivienda más barata. Las fórmulas de servicios públicos deben variar para acabar la estafa. Ya comenzamos con éxito en la energía eléctrica, sigue el agua, el aseo y el internet”.

“Acordemos el futuro con la decisión de la ciudadanía sin fraudes y libremente. Pero lo peor de volver al gobierno de Duque es la violencia contra la gente inocente y sobre todo su juventud. Claro que hay que mirar el futuro pero sin ese pasado oscuro de quienes se creen con derecho hereditario al poder. Me parece que un pacto por la vida y el progreso en Colombia es necesario pero hay que aceptar el siglo que vivimos y olvidarnos de privilegios, autoritarismos déspotas y del egoísmo social que impide lo lógico: que quienes tienen mucho más que los demás paguen más en sus impuestos de ley y ayuden a financiar los derechos fundamentales de la población en lugar de pedir sus recorte como vienen haciendo”, insistió el jefe de Estado.

Finalmente indicó en el mensaje que publicó en su cuenta de X: “Si la codicia y el deseo de sangre vuelven a gobernar destruyen la familia, la persona, el amor y a Colombia. Es la política del amor, el país de la belleza y la política económica de la vida buena lo que necesitamos. Un regreso disfrazado al pasado es una trampa y creo que mortal”.