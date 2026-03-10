Política

Gustavo Petro se metió en una de las diferencias que tiene Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo: este fue el inesperado mensaje

Se sigue agitando la arena política antes de la primera vuelta presidencial.

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 10:06 a. m.
El presidente Gustavo Petro sorprendió con un mensaje sobre una de las más profundas diferencias entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.
De manera inesperada, el presidente de la República, Gustavo Petro, habló de uno de los puntos que tienen en desacuerdo a la candidata presidencial de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia, y Juan Daniel Oviedo.

Tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aspecto sobre el cual recientemente Paloma Valencia expresó que no habrá fácilmente un acuerdo con Oviedo.

Juan Daniel Oviedo reveló a SEMANA cuáles son sus diferencias con Paloma Valencia; de ellas depende si se convierte en su fórmula vicepresidencial

En el punto de la @JEP_Colombia no nos vamos a poner de acuerdo; yo recogí firmas en contra de la JEP, he sido crítica, ni yo voy a cambiar, ni él, pero podemos ponernos de acuerdo en otros temas. No sumamos si pensamos igual”, expresó Paloma Valencia en Caracol Radio.

Esto dijo Juan Daniel Oviedo en diálogo con SEMANA: “Hay que definir cuál es el talante de la campaña de Paloma, ya como candidata, no como precandidata a la Presidencia. Ahí sabremos sus posiciones, por ejemplo, que ponen en duda el Acuerdo de Paz, sus posturas sobre la renovación del período de la Justicia Especial para la Paz (JEP), sus posturas alrededor de reducir la Cancillería en el Ministerio de Comercio Exterior”.

Juan Daniel Oviedo. Bogotá Marzo 9 de 2026 EL DEBATE
Juan Daniel Oviedo obtuvo una sorpresiva votación en La Gran Consulta por Colombia. Foto: Paula López - Semana

“Esos son elementos en los que, en su momento, manifesté mis diferencias y vamos a tener que conversar, si ella quiere conciliarlas o no, para saber cómo puedo tener un espacio que sume. Es que hay que entender de dónde vinieron nuestros votos”, recalcó.

Pero volviendo al mensaje que publicó el presidente Petro en su cuenta de X, el mandatario expresó lo siguiente frente a esas diferencias entre Paloma y Oviedo: “El tribunal de la justicia especial para la paz, JEP, debe ser el tribunal de cierre de la verdad para todos los actores del conflicto armado, incluidos los llamados terceros: verdaderos incitadores de la violencia, abierto a todas las épocas de la historia de Colombia y a todo actor de la violencia. La paz y la verdad deben ser los ejes de un acuerdo nacional”.

En otro de los apartes de la entrevista con SEMANA, Oviedo manifestó: “Estoy de acuerdo con que se acabe la paz total, pero hay que dejar claro cuáles son los principios del enfoque de seguridad. Nosotros tenemos un enfoque integral que quiere entender cómo garantizamos que la seguridad sea una fuente de tranquilidad en todo el país y tiene un componente del narcotráfico en el que también podemos tener algunas diferencias”.

“Entonces, sabemos que hay que sumar entre distintos. Estamos a la expectativa sobre si ella decide o no enviarnos la invitación para ser su fórmula vicepresidencial, poder conversar, escucharnos y tomar una decisión”, insistió.

Gustavo Bolívar lanza sus teorías sobre el motivo por el que Juan Daniel Oviedo sacó más de un millón de votos: “Algo no cuadra”

Paloma Valencia sigue analizando su estrategia antes de anunciarle al país cuál será su fórmula vicepresidencial, para encarar la primera vuelta presidencial, la cual se realizará el próximo 31 de mayo.