Gustavo Bolívar lanza sus teorías sobre el motivo por el que Juan Daniel Oviedo sacó más de un millón de votos: “Algo no cuadra”

Gustavo Bolívar, uno de los principales defensores del petrismo, habló de una de las grandes sorpresas de la jornada electoral de este 8 de marzo: Juan Daniel Oviedo.

El exdirector del Dane sacó más de un millón de votos en la Gran Consulta por Colombia y, pese a que la victoria se llevó Paloma Valencia, ha dado mucho de qué hablar. Incluso, se dice que podría ser la fórmula vicepresidencial de la senadora del Centro Democrático.

Gustavo Bolívar, además de defender a Petro, también es un reconocido escritor de guiones y novelas. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

A través de su cuenta de X, Bolívar sostuvo que veía con mucha admiración la forma en la que Oviedo realizó su campaña, dejando de lado la polarización y hasta destacando los logros del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, confesó que hay una cosa que no le cuadra sobre la contienda electoral: “¿Por qué él saca más de 1,2 millones de votos y su lista al Senado, que además llevaba su nombre, saca solo 105.000 votos?”.

El excongresista comparó esto con el caso de Roy Barreras, quien ganó la consulta del Frente por la Vida, aunque por muy pocos votos. “Si miramos la lista de Roy al Senado, saca casi los mismos votos que él en la consulta”, explicó.

“Paloma saca alrededor de los mismos 3 millones de votos que sacó su partido al Senado. Lo mismo Galán, muy cercana su votación a la que alcanzó en su coalición al Senado”, agregó.

Ante este panorama, Bolívar no dudó en arriesgarse y decir tres de las teorías que tiene y que podrían explicar, según él, esta diferencia en números que quedó reflejada en los comicios.

La primera hace referencia a que el petrismo, de acuerdo con él, mostró agradecimiento por la forma en la que Oviedo reconoció los logros del Ejecutivo de Petro. Por lo mismo, los seguidores del jefe de Estado salieron a votar por él.

La segunda hipótesis de Bolívar es que muchos de los votos que sacó el exdirector del Dane en realidad iban contra Paloma Valencia. “Ha funcionado en otras consultas como cuando muchos votaron por Nohemí Sanín para impedir que Andrés Felipe Arias ganara”, recordó.

La última teoría es que Oviedo no le metió fuerza a la campaña de su lista, sino que se centró en intentar ganar la coalición e ir a primera vuelta.

“Ya veremos si suma los votos a la derecha para la primera vuelta”, concluyó el exsenador.

Por el momento, hay total hermetismo sobre cuál será el próximo paso que dará Juan Daniel Oviedo, pues si bien apareció la posibilidad de ser la fórmula de Paloma Valencia, también se habla de que podría estar pensando en esperar e intentar en un futuro la Alcaldía de Bogotá.