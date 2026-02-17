Colombianos buscan más arriendos que inmuebles para comprar: así se movió el mercado inmobiliario en 2025

El mercado inmobiliario se ha movido durante los últimos años, debido a factores del mercado, además de otros asuntos macroeconómicos que han afectado la compra de vivienda nueva y que han impulsado a los consumidores a entrar en nuevas dinámicas.

Recientemente, el portal Fincaraiz, que es uno de los más populares en el mercado inmobiliario, reveló un reciente informe en el que se demostró una mirada del comportamiento del sector para 2025, además de los cambios, precios y preferencias de los colombianos.

Así se mueve el mercado de arriendos y ventas de apartamentos en Colombia. Foto: iStock

El portal aseguró que la mayor concentración de búsquedas estuvo orientada a los arriendos, que representaron el 71 % del total. Por su parte, el 29 % se ubicó en la venta.

El informe detalla además que los apartamentos se posicionaron como la opción más demandada, concentrando el 66 % de las búsquedas, seguidos por las casas, con un 21 %, los apartaestudios con un 9% y locales comerciales con un 2 % y oficinas con un 1 %.

La plataforma precisó que durante el año pasado se registraron 81 millones de vistas, de las cuales 4,8 millones corresponden a usuarios activos mensuales y 9,1 millones de consultas anuales.

“Se ha podido observar que el interés de los ciudadanos se mantiene concentrado principalmente en los estratos medios (3 y 4), donde se registra el mayor volumen y rotación de búsqueda. Adicionalmente, los inmuebles más solicitados fueron apartamentos de dos habitaciones que están en la modalidad de arriendo, con valores promedio entre $2.000.000 y $3.300.000, lo que evidencia una demanda sostenida en este segmento”, dijo Lesly Posada, directora comercial del portal Fincaraiz.

Así se mueve el mercado de arriendos y ventas de apartamentos en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cuáles son las ciudades con mayor demanda de arriendos y ventas?

La principal ciudad es Bogotá, que se consolidó como la ciudad con mayor oferta y demanda a nivel nacional. Aquí hubo una predominancia de los apartamentos, con un 73 % de las búsquedas, seguidos por las casas, con 16 %, apartaestudios con 9 % y otros tipos de inmueble con 2 %.

En el segundo lugar se ubicó Medellín, en donde los apartamentos estuvieron en el 68 % de interés. Las casas alcanzaron el 17 %, los apartaestudios un 10 % y otros inmuebles un 5 %.

Cali completa el top 3. Allí la preferencia también se mantuvo mayoritariamente en los apartamentos, con un 58 %, seguidos por las casas (26 %), los apartaestudios (13 %) y otros tipos de inmueble (3 %).

Lo que debe saber de los arriendos y ventas de apartamentos en Colombia. Foto: Corbis via Getty Images

¿Cuáles fueron las ciudades en donde más incrementaron los precios?

“Las ciudades donde se registraron los mayores ajustes al alza en los precios fueron Bogotá, Medellín, Cartagena y el Eje Cafetero, reflejando una tendencia clara hacia la búsqueda de viviendas que ofrezcan cercanía a zonas verdes, buena conectividad vial, mayores condiciones de seguridad y espacios funcionales, acordes con las nuevas dinámicas de vida y trabajo”, indica el informe.