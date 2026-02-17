Economía

Colombianos buscan más arriendos que inmuebles para comprar: así se movió el mercado inmobiliario en 2025

El informe además detalló la tendencia en las principales ciudades y cuáles registraron mayores incrementos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 2:02 p. m.
Así se mueve el mercado de arriendos y ventas de apartamentos en Colombia.
Así se mueve el mercado de arriendos y ventas de apartamentos en Colombia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El mercado inmobiliario se ha movido durante los últimos años, debido a factores del mercado, además de otros asuntos macroeconómicos que han afectado la compra de vivienda nueva y que han impulsado a los consumidores a entrar en nuevas dinámicas.

Recientemente, el portal Fincaraiz, que es uno de los más populares en el mercado inmobiliario, reveló un reciente informe en el que se demostró una mirada del comportamiento del sector para 2025, además de los cambios, precios y preferencias de los colombianos.

La vivienda de interés social mantiene su atractivo para los inversionistas por su alta demanda y los subsidios disponibles, mientras que la de mayor valor se beneficia por las menores tasas de interés.
Así se mueve el mercado de arriendos y ventas de apartamentos en Colombia. Foto: iStock

El portal aseguró que la mayor concentración de búsquedas estuvo orientada a los arriendos, que representaron el 71 % del total. Por su parte, el 29 % se ubicó en la venta.

El informe detalla además que los apartamentos se posicionaron como la opción más demandada, concentrando el 66 % de las búsquedas, seguidos por las casas, con un 21 %, los apartaestudios con un 9% y locales comerciales con un 2 % y oficinas con un 1 %.

Macroeconomía

Controversia entre Contraloría y UNGRD por plata que hay en el fondo de gestión del riesgo

Macroeconomía

Contratistas del Estado recibirían pagos atrasados tras retrasos presupuestales

Macroeconomía

Polémica por posible nombramiento en la dirección de la UIAF: preocupa antecedente

Macroeconomía

Tiendas de barrio, en jaque por baja del 7,1 % en la frecuencia de compra; así está el panorama

Macroeconomía

¿Cómo va el Pacto por el Crédito, el programa con el cual Gustavo Petro afirmó que los banqueros lo engañaron?

Macroeconomía

Gobierno Petro recibió un país endeudado, pero ha empeorado el problema: cuando el endeudamiento deja de tener justificación

Macroeconomía

Dólar amaneció caro en Colombia: este es el precio oficial del 17 de febrero

Macroeconomía

“Los salarios incrementados a 2,4 millones de empleados y las pensiones constituyen una realidad jurídica que no se puede ignorar”: Andi

Crédito

Deuda persistente: el perfil del colombiano en mora este 2026

Bogotá

¿Está el suyo? Estos son los barrios de Bogotá con mejor acceso a TransMilenio y vías principales

Controversia entre Contraloría y UNGRD por plata que hay en el fondo de gestión del riesgo

La plataforma precisó que durante el año pasado se registraron 81 millones de vistas, de las cuales 4,8 millones corresponden a usuarios activos mensuales y 9,1 millones de consultas anuales.

“Se ha podido observar que el interés de los ciudadanos se mantiene concentrado principalmente en los estratos medios (3 y 4), donde se registra el mayor volumen y rotación de búsqueda. Adicionalmente, los inmuebles más solicitados fueron apartamentos de dos habitaciones que están en la modalidad de arriendo, con valores promedio entre $2.000.000 y $3.300.000, lo que evidencia una demanda sostenida en este segmento”, dijo Lesly Posada, directora comercial del portal Fincaraiz.

Camacol y las gobernaciones tienen un papel clave como embajadores de sus territorios para seguir estimulando la construcción.
Así se mueve el mercado de arriendos y ventas de apartamentos en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cuáles son las ciudades con mayor demanda de arriendos y ventas?

La principal ciudad es Bogotá, que se consolidó como la ciudad con mayor oferta y demanda a nivel nacional. Aquí hubo una predominancia de los apartamentos, con un 73 % de las búsquedas, seguidos por las casas, con 16 %, apartaestudios con 9 % y otros tipos de inmueble con 2 %.

En el segundo lugar se ubicó Medellín, en donde los apartamentos estuvieron en el 68 % de interés. Las casas alcanzaron el 17 %, los apartaestudios un 10 % y otros inmuebles un 5 %.

Microfinancieras, en alerta por posibles inversiones forzosas para el sector financiero

Cali completa el top 3. Allí la preferencia también se mantuvo mayoritariamente en los apartamentos, con un 58 %, seguidos por las casas (26 %), los apartaestudios (13 %) y otros tipos de inmueble (3 %).

Dos mujeres miran desde una ventana en un complejo de apartamentos - Foto de referencia
Lo que debe saber de los arriendos y ventas de apartamentos en Colombia. Foto: Corbis via Getty Images

¿Cuáles fueron las ciudades en donde más incrementaron los precios?

“Las ciudades donde se registraron los mayores ajustes al alza en los precios fueron Bogotá, Medellín, Cartagena y el Eje Cafetero, reflejando una tendencia clara hacia la búsqueda de viviendas que ofrezcan cercanía a zonas verdes, buena conectividad vial, mayores condiciones de seguridad y espacios funcionales, acordes con las nuevas dinámicas de vida y trabajo”, indica el informe.

Más de Macroeconomía

UNGRD y la Contraloría General

Controversia entre Contraloría y UNGRD por plata que hay en el fondo de gestión del riesgo

Pese a que en el MinHacienda están desarrollando una osada estrategia de manejo de deuda, las tasas de interés de los TES recientemente han venido al alza.

Contratistas del Estado recibirían pagos atrasados tras retrasos presupuestales

En época electoral sube la demanda de contratos, tanto de personal como de servicios, para la logística de las votaciones.

Polémica por posible nombramiento en la dirección de la UIAF: preocupa antecedente

.

Tiendas de barrio, en jaque por baja del 7,1 % en la frecuencia de compra; así está el panorama

Balance del Pacto por el Crédito - Reactivación Económica. Contaremos con la presencia de Laura Sarabia, directora del DAPRE, y altos representantes del sector económico como Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, y César Ferrari, superintendente financiero. Laura Sanabria octubre 16 2024

¿Cómo va el Pacto por el Crédito, el programa con el cual Gustavo Petro afirmó que los banqueros lo engañaron?

Radiografía del endeudamiento histórico en Colombia - $COP billones

Gobierno Petro recibió un país endeudado, pero ha empeorado el problema: cuando el endeudamiento deja de tener justificación

Se cree que esta semana y la entrantela tasa de cambio tendría sus valores más altos de 2024 por la incertidumbre electoral en Estados Unidos.

Dólar amaneció caro en Colombia: este es el precio oficial del 17 de febrero

Gustavo Petro, Bruce Mac Master laborales

“Los salarios incrementados a 2,4 millones de empleados y las pensiones constituyen una realidad jurídica que no se puede ignorar”: Andi

Así se mueve la divisa en Colombia. Se encuentra en un terreno alcista.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 17 de febrero

Noticias Destacadas