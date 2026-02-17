Microfinancieras, en alerta por posibles inversiones forzosas para el sector financiero

El anuncio del presidente Gustavo Petro de una posible imposición de inversiones forzosas al sector financiero en el marco de la emergencia económica no solo tiene en alerta a la banca comercial, sino también a quienes se dedican a prestar a los microempresarios. Desde Asomicrofinanzas, gremio del sector, expresaron su preocupación frente a dicha posibilidad y advirtieron que esas inversiones podrían reducir la liquidez, encarecer el crédito y afectar a los micronegocios que hoy impulsan la economía regional.

Asomicrofinanzas, que es presidido por María Clara Hoyos, manifestó su respeto por la necesidad de atender la coyuntura, pero expresó que “la evidencia histórica ha demostrado que estos esquemas no han sido efectivos para expandir el crédito y, por el contrario, pueden generar distorsiones en su asignación y limitar su crecimiento”.

El microcrédito cerró 2025 con resultados históricos que confirman su papel como una de las principales herramientas de inclusión financiera y dinamización productiva en Colombia. De acuerdo con cifras de Asomicrofinanzas, durante el año pasado se desembolsaron 17,8 billones de pesos, lo que representó un crecimiento real anual del 16,7 %, el más alto registrado desde 2022.

Las microfinancieras se han concentrado en prestar a pequeños negocios, muchos de ellos liderados por mujeres. También hacen especial énfasis en los emprendimientos rurales. Foto: Getty Images

En total, la industria colocó cerca de 1,8 millones de microcréditos, un 5,7 % más que en 2024, mientras que la cartera bruta de microcrédito alcanzó los 25,08 billones de pesos, con un crecimiento real del 8,5 %, el mayor en más de siete años. Estas cifras consolidan una base de más de 2,5 millones de clientes activos en todo el país

El impacto del microcrédito se refleja especialmente en las regiones. El 58 % de la cartera se concentra en municipios intermedios, rurales y rurales dispersos, donde el acceso al financiamiento resulta clave para fortalecer la productividad local. Además, el 51,5 % de los clientes son mujeres, muchas de ellas emprendedoras que sostienen hogares y generan empleo.